İBB’nin deniz dolmuşları 15 Temmuz’da sefere başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları A.Ş., 569 yıllık Haliç Tersanesi'nde tasarlanıp üretilen yedi deniz dolmuşundan üçünü dün (9 Temmuz) törenle suya indirdi.

Her biri 33 kişi kapasiteli ve engelli erişimine uygun olarak üretilen deniz dolmuşları, 15 Temmuz Pazartesi günü ilk etapta yolcu yoğunluğunun düşük olduğu İstinye-Küçüksu ve Beykoz-Sarıyer hatlarında hizmete başlayacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deniz dolmuşlarının daha önce Galata 1 ve Galata 2’de de hizmet verdiğini hatırlatarak, "Üç adet deniz dolmuşun üretimini tamamladık. Dördüncüsünün inşa aşamasının sonuna geldik. Eylül ayında bu yedi aracın tamamını bitirmeyi hedefliyoruz. Üretimi tamamlanan deniz dolmuşlarının İstinye-Küçüksu ve Beykoz-Sarıyer hatlarında sefer yapmasını planlıyoruz," dedi.

Tarifeler

İBB Basın Danışmanlığı'nın aktardığına göre, deniz dolmuşlarında Şehir Hatları ile aynı ücret tarifesi uygulanacak.

Küçüksu-İstinye hattında tam abonman ücreti 29,46 TL, indirimli abonman ücreti 21,13 TL ve öğrenci abonman ücreti 14,41 TL olarak belirlendi. Beykoz-Sarıyer hattında ise tam abonman ücreti 23,38 TL, indirimli abonman ücreti 16,65 TL ve öğrenci abonman ücreti 11,53 TL olacak.

Ekrem İmamoğlu'nun deniz dolmuşlarını kamuoyuna tanıttığı ve Haliç-2 aracıyla ilk seferini yaptığı törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Şehir Hatları Genel Müdürü Ercüment Güldik de katıldı.

Konuşmaların ardından Haliç-1, Haliç-2 ve Haliç-3 isimli deniz dolmuşlar, vapur düdükleri ve alkışlar eşliğinde denizle buluştu.

İmamoğlu, Dedetaş, Güney ve diğer protokol üyeleriyle birlikte Haliç-2 aracına binerek deniz dolmuş ile ilk yolculuğunu gerçekleştirdi. Yolcular, Haliç Tersanesi’nden İBB İletişim Koordinatörlüğü’nün bulunduğu iskeleye kadar tur attı. (TY)