İBB’den “Yuvamız İstanbul” açıklaması: Aileyi bilgilendiren de, adli süreci başlatan da biziz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “Yuvamız İstanbul” Çocuk Etkinlik Merkezleri’ne yönelik iktidar medyasında yer alan iddialara ilişkin canlı yayında açıklama yaptı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, Eyüpsultan Güzeltepe’de yaşandığı öne sürülen olayın ilk andan itibaren şeffaf biçimde ele alındığını vurguladı.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, bakanı merkezleri yerinde görmeye davet etti. Aslan, “Siyasi kimlikleri bir kenara bırakalım. Sayın Bakanımızı anne-baba gözüyle merkezlerimizi gezmeye davet ediyorum” dedi.

Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerimizin arkasındaki fikir ne siyasi ne de ticaridir. Bu fikir Cumhuriyet’tir.



Cumhuriyet, yoksulunun çocuğuyla zenginin çocuğunu eşitlemektir.



Aslan, Yuvamız İstanbul’un dar ve orta gelirli aileler için hayati bir kamu hizmeti sunduğunu belirterek, projeye yönelik iddiaları “kara propaganda” olarak nitelendirdi. Sürecin ilk gününden itibaren denetimin bizzat İBB tarafından başlatıldığını vurgulayan Aslan, ilk tutanağın 2 Aralık’ta tutulduğunu, ailenin bilgilendirildiğini ve adli makamlarla iş birliği yapıldığını söyledi.

“35 kameranın tüm kayıtları emniyete teslim edildi”

İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir ise olayla ilgili tüm kamera kayıtlarının emniyet birimlerine teslim edildiğini açıkladı. Demir, “Eyüpsultan Güzeltepe’deki merkeze ait 35 kameranın tüm kayıtları, dört ayrı yazıyla emniyete iletilmiştir” dedi.

Demir, olayın ailenin beyanıyla değil, öğretmenin dikkatiyle ortaya çıktığını belirterek, öğretmenin çocuğun üzerindeki morluğu fark ederek tutanak tuttuğunu ve aynı gün aileyi bilgilendirdiğini söyledi. İBB Teftiş Kurulu’nun da derhal iç soruşturma başlattığını aktaran Demir, ilgili öğretmenin soruşturma süresince görevden uzaklaştırıldığını söyledi.

İBB’nin Yuvamız İstanbul Projesi: Cinsiyet eşitliği odaklı bir yatırım

Hukuki süreç başlatıldı

Demir, Yuvamız İstanbul merkezlerini hedef alan yayınlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili hukuki süreç başlatıldığını belirterek, “Çocuğun üstün yararını gözetmeden hedef gösteren kişi ve kurumlar hakkında dava açılmış, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur” dedi.

İBB yetkilileri, kent genelinde 127 merkezde, 12 bin 696 çocuk kapasitesiyle hizmet veren Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri’nin faaliyetlerine aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

