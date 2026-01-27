ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.01.2026 13:00 27 Ocak 2026 13:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.01.2026 15:35 27 Ocak 2026 15:35
Okuma Okuma:  2 dakika

İBB’den “Yuvamız İstanbul” açıklaması: Aileyi bilgilendiren de, adli süreci başlatan da biziz

İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir ise olayla ilgili tüm kamera kayıtlarının emniyet birimlerine teslim edildiğini açıkladı. Demir, “Eyüpsultan Güzeltepe’deki merkeze ait 35 kameranın tüm kayıtları, dört ayrı yazıyla emniyete iletilmiştir” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İBB’den “Yuvamız İstanbul” açıklaması: Aileyi bilgilendiren de, adli süreci başlatan da biziz
Fotoğraf: İBB Basın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “Yuvamız İstanbul” Çocuk Etkinlik Merkezleri’ne yönelik iktidar medyasında yer alan iddialara ilişkin canlı yayında açıklama yaptı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, Eyüpsultan Güzeltepe’de yaşandığı öne sürülen olayın ilk andan itibaren şeffaf biçimde ele alındığını vurguladı.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, bakanı merkezleri yerinde görmeye davet etti. Aslan, “Siyasi kimlikleri bir kenara bırakalım. Sayın Bakanımızı anne-baba gözüyle merkezlerimizi gezmeye davet ediyorum” dedi.

Aslan, Yuvamız İstanbul’un dar ve orta gelirli aileler için hayati bir kamu hizmeti sunduğunu belirterek, projeye yönelik iddiaları “kara propaganda” olarak nitelendirdi. Sürecin ilk gününden itibaren denetimin bizzat İBB tarafından başlatıldığını vurgulayan Aslan, ilk tutanağın 2 Aralık’ta tutulduğunu, ailenin bilgilendirildiğini ve adli makamlarla iş birliği yapıldığını söyledi.

“35 kameranın tüm kayıtları emniyete teslim edildi”

İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir ise olayla ilgili tüm kamera kayıtlarının emniyet birimlerine teslim edildiğini açıkladı. Demir, “Eyüpsultan Güzeltepe’deki merkeze ait 35 kameranın tüm kayıtları, dört ayrı yazıyla emniyete iletilmiştir” dedi.

Demir, olayın ailenin beyanıyla değil, öğretmenin dikkatiyle ortaya çıktığını belirterek, öğretmenin çocuğun üzerindeki morluğu fark ederek tutanak tuttuğunu ve aynı gün aileyi bilgilendirdiğini söyledi. İBB Teftiş Kurulu’nun da derhal iç soruşturma başlattığını aktaran Demir, ilgili öğretmenin soruşturma süresince görevden uzaklaştırıldığını söyledi.

İBB’nin Yuvamız İstanbul Projesi: Cinsiyet eşitliği odaklı bir yatırım
İBB’nin Yuvamız İstanbul Projesi: Cinsiyet eşitliği odaklı bir yatırım
27 Eylül 2023

Hukuki süreç başlatıldı

Demir, Yuvamız İstanbul merkezlerini hedef alan yayınlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili hukuki süreç başlatıldığını belirterek, “Çocuğun üstün yararını gözetmeden hedef gösteren kişi ve kurumlar hakkında dava açılmış, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur” dedi.

İBB yetkilileri, kent genelinde 127 merkezde, 12 bin 696 çocuk kapasitesiyle hizmet veren Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri’nin faaliyetlerine aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

(EMK)

 

Haber Yeri
İstanbul
yuvamız istanbul İBB nuri aslan Mahinur Özdemir Göktaş
ilgili haberler
İBB’nin Yuvamız İstanbul Projesi: Cinsiyet eşitliği odaklı bir yatırım
27 Eylül 2023
/haber/ibbnin-yuvamiz-istanbul-projesi-cinsiyet-esitligi-odakli-bir-yatirim-285434
Yuvamız İstanbul'un yeni merkezleri için kayıtlar başladı
17 Haziran 2020
/haber/yuvamiz-istanbul-un-yeni-merkezleri-icin-kayitlar-basladi-225851
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İBB’nin Yuvamız İstanbul Projesi: Cinsiyet eşitliği odaklı bir yatırım
27 Eylül 2023
/haber/ibbnin-yuvamiz-istanbul-projesi-cinsiyet-esitligi-odakli-bir-yatirim-285434
Yuvamız İstanbul'un yeni merkezleri için kayıtlar başladı
17 Haziran 2020
/haber/yuvamiz-istanbul-un-yeni-merkezleri-icin-kayitlar-basladi-225851
Sayfa Başına Git