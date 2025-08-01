ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 1 Ağustos 2025 15:46
 ~ Son Güncelleme: 1 Ağustos 2025 15:50
1 dk Okuma

İBB’den işitme engelliler için görüntülü çağrı merkezi

Hizmetten faydalanmak isteyenlerin, İstanbul genelinde 23 şubesi bulunan ÖZGEM’e yüzde 40 ve üzeri engel raporu ile başvurması gerekiyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İBB’den işitme engelliler için görüntülü çağrı merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), herkes için erişilebilir İstanbul hedefiyle önemli bir hizmeti devreye aldı. İBB Basın Yayın Halkla İlişkiler, Sosyal Hizmetler ve Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları, İSTTELKOM AŞ ve İstanbul Senin iş birliğiyle gerçekleştirilen proje ile Türk İşaret Dili bilen, işitme ve konuşma engelli bireyler için görüntülü çağrı hizmeti “Erişilebilir İstanbul” hayata geçti.

Bu hizmet ile işitme ve konuşma engeli olan kullanıcılar, İBB 153 Çözüm Merkezi üzerinden Türk İşaret Dili bilen personel ile görüntülü görüşme yaparak talep, öneri ve şikayetlerini iletebilecek, sorularına çözüm bulabilecek.

İşaret dili destekli çağrı merkezi hizmeti, Türk İşaret Dili bilen sağır, işitme ve konuşma engellilerin günlük yaşamlarında ihtiyaç duydukları İBB hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı ve toplumsal eşitliği güçlendirmeyi hedefliyor.

Hizmetten faydalanmak isteyenlerin, İstanbul genelinde 23 şubesi bulunan ÖZGEM’e (Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezi) yüzde 40 ve üzeri engel raporu ile başvurması gerekiyor. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden Çözüm Merkezi hizmetinden yararlanılabilir.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
sağlamcıların zorbalığı sağlamcılık sağlamcılık nedir
ilgili haberler
SEÇİM 2024
Elif Gamze Bozo: Engelli haklarını siyasetçilere anlatmak için de siyasette olmak istiyorum
16 Şubat 2024
/haber/elif-gamze-bozo-engelli-haklarini-siyasetcilere-anlatmak-icin-de-siyasette-olmak-istiyorum-291973
“Ertelenmiş yurttaşlık” veya uygulanmayan engelli hakları
24 Eylül 2022
/yazi/ertelenmis-yurttaslik-veya-uygulanmayan-engelli-haklari-267540
Engelli Hakları İzleme Kurulu yeniden oluşturuldu
3 Aralık 2021
/haber/engelli-haklari-izleme-kurulu-yeniden-olusturuldu-254255
10-16 MAYIS DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI
CHP: Engelli Hakları Sözleşmesi'nin sorumluluklarını yerine getireceğiz
10 Mayıs 2021
/haber/chp-engelli-haklari-sozlesmesi-nin-sorumluluklarini-yerine-getirecegiz-243840
Engelli Hakları Yasası da uygulansın
23 Eylül 2020
/yazi/engelli-haklari-yasasi-da-uygulansin-231372
STGM’den “STÖ’ler için Engelli Hakları” Webinarı
20 Ocak 2020
/haber/stgm-den-sto-ler-icin-engelli-haklari-webinari-218863
Uluslararası Engelli Hakları Konferansı İstanbul'da Yapılıyor
15 Aralık 2018
/haber/uluslararasi-engelli-haklari-konferansi-istanbul-da-yapiliyor-203582
Engelli Hakları Forumu: Sadaka Değil Haklarımızı İstiyoruz
13 Mayıs 2017
/haber/engelli-haklari-forumu-sadaka-degil-haklarimizi-istiyoruz-186450
2016 Yılında Engelli Hakları
1 Ocak 2017
/haber/2016-yilinda-engelli-haklari-182198
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
SEÇİM 2024
Elif Gamze Bozo: Engelli haklarını siyasetçilere anlatmak için de siyasette olmak istiyorum
16 Şubat 2024
/haber/elif-gamze-bozo-engelli-haklarini-siyasetcilere-anlatmak-icin-de-siyasette-olmak-istiyorum-291973
“Ertelenmiş yurttaşlık” veya uygulanmayan engelli hakları
24 Eylül 2022
/yazi/ertelenmis-yurttaslik-veya-uygulanmayan-engelli-haklari-267540
Engelli Hakları İzleme Kurulu yeniden oluşturuldu
3 Aralık 2021
/haber/engelli-haklari-izleme-kurulu-yeniden-olusturuldu-254255
10-16 MAYIS DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI
CHP: Engelli Hakları Sözleşmesi'nin sorumluluklarını yerine getireceğiz
10 Mayıs 2021
/haber/chp-engelli-haklari-sozlesmesi-nin-sorumluluklarini-yerine-getirecegiz-243840
Engelli Hakları Yasası da uygulansın
23 Eylül 2020
/yazi/engelli-haklari-yasasi-da-uygulansin-231372
STGM’den “STÖ’ler için Engelli Hakları” Webinarı
20 Ocak 2020
/haber/stgm-den-sto-ler-icin-engelli-haklari-webinari-218863
Uluslararası Engelli Hakları Konferansı İstanbul'da Yapılıyor
15 Aralık 2018
/haber/uluslararasi-engelli-haklari-konferansi-istanbul-da-yapiliyor-203582
Engelli Hakları Forumu: Sadaka Değil Haklarımızı İstiyoruz
13 Mayıs 2017
/haber/engelli-haklari-forumu-sadaka-degil-haklarimizi-istiyoruz-186450
2016 Yılında Engelli Hakları
1 Ocak 2017
/haber/2016-yilinda-engelli-haklari-182198
Sayfa Başına Git