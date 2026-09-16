İBB’den 8,7 milyar liralık eğitim paketi: Abonman 1 lira, öğrenci evine 7 bin 500 lira fatura desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, dün (15 Eylül'de) düzenlediği basın toplantısında, 2026-2027 Eğitim öğretim yılına ilişkin bir dizi destek paketi açıkladı.

"Çocukları gülen, gençleri geleceğe güvenle bakan..."

“Ekrem Başkanımız 2019’da göreve başlarken tek bir hayali vardı: Çocukları gülen, gençleri geleceğe güvenle bakan, kadınları güçlü, haneleri huzurlu bir İstanbul…” diyen Aslan, “O günden bu yana hiç durmadan çalıştık. Aynı kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İBB tarihinde ilk kez öğrenci evlerinin su ve doğal gaz faturalarına destek oluyoruz.



20 bin öğrenci evine 3 aylık toplam 7 bin 500 TL’ye kadar su ve doğal gaz fatura desteği sağlayacağız. #UmutBurada pic.twitter.com/DqZy62pLqO — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) September 15, 2026

İBB’nin yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde 8,7 milyar liralık eğitim destek programını açıkladığını hatırlatan Nuri Aslan, çocukların yanında olduklarını ekledi.

Bugün ise aradan 24 saat bile geçmeden çocuklarımızın yanındayız. Dün sözümüzü söyledik, bugün o sözü çocuklarımızın sıralarına taşıyoruz. Çünkü biz ne diyoruz? ‘İBB Hep Yanında’. Ekrem Başkanımızın 2019’da başlattığı anlayışla İBB tarihinde ilk kez açtığımız öğrenci yurtlarımızdan Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerimize, üniversite öğrencilerimize sağladığımız desteklerden kırtasiye ve beslenme desteklerimize kadar eğitimin her aşamasında çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olduk.

Ayda 3 bin lira beslenme desteği

İBB’nin desteklerine dair ayrıntıları paylaşan İBB Başkanvekili Aslan, şunları söyledi:

“2019’dan bugüne 238 bin 271 öğrencimize kırtasiye ve eğitim seti desteği sağladık. Yeni dönemde 50 bin öğrencimize toplam 125 milyon lira değerinde kırtasiye ve eğitim desteği sağlayacağız. Ve bugün bu büyük desteğin ilk adımını burada, çocuklarımızla birlikte atıyoruz. Ama desteğimiz kırtasiye desteği ile bitmiyor. 2027 yılında 50 bin hanemize ayda 3 bin lira beslenme desteği sağlayacağız. Bunun için tam 1 milyar 800 milyon liralık kaynak ayırıyoruz."

🎓 Öğrenci abonmanı 1 TL!



21 Eylül – 17 Ekim tarihleri arasında abonmanını yükleyen tüm öğrenciler, 1 aylık öğrenci abonmanından yalnızca 1 TL karşılığında yararlanabilecek.



Siz yalnızca okuyun, hayal kurun, geleceğe güvenle bakın diye…#İBBHepYanında pic.twitter.com/Mmd3nHmaLk — İETT (@ietttr) September 15, 2026

Fatura desteği

Aslan, 125 bin üniversite öğrencisi için destek paketinin ayrıntılarını paylaştı.

30 bin evladımıza kişi başı 5 bin lira olmak üzere toplam 150 milyon liralık okul kıyafeti desteği vereceğiz. “Kızlar Okusun Diye” desteğimizle 90 bin kız evladımıza toplam 315 milyon lira destek sağlayacağız. “Sen Oku Diye” desteğimizle de 100 bin öğrencimize toplam 350 milyon lira ulaştıracağız. Üniversiteli gençlerimizi de yalnız bırakmıyoruz. 125 bin üniversite öğrencimize kişi başı 20 bin lira olmak üzere toplam 2,5 milyar liralık sosyal destek sağlayacağız. Öğrenci evlerinin su ve doğalgaz faturalarından barınma desteğine kadar gençlerimizin yanında olacağız.

Öğrenci abonmanları

Aslan, öğrenci abonmanlarına ilişkin ise şunları söyledi:

"Bir müjdemizi de buradan gençlerimize tekrar hatırlatayım: 21 Eylül ile 17 Ekim tarihleri arasında öğrencilerimiz ilk aylık abonmanlarını yalnızca 1 liraya alabilecek. Bizim için eğitim yalnızca okulun kapısından içeri girmek değildir. Beslenmedir. Barınmadır. Ulaşımdır. Temiz bir sınıftır. Bir kitaba, bir müzeye, spora, sanata ulaşabilmektir. Bir çocuğun hayal kurabileceği koşulları yaratmaktır. İlkokul sırasından üniversite kapısına kadar; kırtasiyesinden beslenmesine, ulaşımından barınmasına kadar İBB Hep Yanında!”

(FY)