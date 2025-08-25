İBB Yurtları’na başvurular başlıyor

İBB Yurtları 2025-2026 başvuruları başlıyor. Başvurular 25 Ağustos'ta (bugün) saat 17.00'de, İstanbul Senin uygulaması ve yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden alınmaya başlanacak. Başvurular 28 Ağustos saat 23.59'a kadar açık olacak. Sonuçlar ise eylül ayının ilk haftasında online olarak açıklanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından ilk kez 2021 yılında açılan İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları yeni akademik döneme hazırlanıyor.

2021’de 3 noktada, 622 yatak kapasitesiyle açılan İBB Yurtları, geçtiğimiz yıl 14 yurtta 5 bin 819 öğrenciye ev sahipliği yaptı. Bu yıl yurtların sayısı ve kapasitesi artacak. 20 Ağustos’ta Kadıköy’de açılışı yapılan Filiz Akın Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ve eylül ayında açılacak olan Şişli Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ile birlikte İBB’nin yurt sayısı 16’ya, yatak kapasitesi ise 6 bin 232’ye yükselecek.

11’i Avrupa Yakası’nda, 5’i Anadolu Yakası’nda hizmet verecek olan İBB Yurtları’nın 10’u kız, 6’sı erkek öğrencilere ev sahipliği yapacak. Kız yurtlarının yatak kapasitesi 3 bin 702, erkek yurtlarının yatak kapasitesi ise 2 bin 530 olacak. Engelli öğrenciler için belirlenmiş olan toplam yatak kapasitesi ise yeni akademik yılda 46 olacak.

2025 – 2026 dönemi İBB yurtları başvuru süreci ise bugün 17.00’den itibaren başlıyor. Gençler 28 Ağustos saat 23.59’a kadar İstanbul Senin mobil uygulamasındaki İBB Yurt Başvuru bölümünden ve yurt.ibb.istanbul web sitesinden başvurularını yapabilecekler.

Başvuru şartları

T.C. vatandaşı olan ve örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencilerin başvurusunun kabul edileceği İBB Yurtları için öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması, ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması, zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması, kamu personeli olmaması, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması, depremzede olup olmadığı, yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması gibi şartlar aranacak.

Öğrenciler, değerlendirme sürecinin ardından başvuru sonuçlarına eylül ayının ilk haftasında İstanbul Senin uygulamasından ve web sitesinden ulaşabilecekler. Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıtlarla ilgili detaylı bilgiler de web sitesinden duyurulacak. İBB Yurtları yeni akademik yıl için 13 Eylül’den itibaren hizmet vermeye başlayacak.

İBB Yurtlarında bu dönemde de sabah ve akşam yemeği imkanı olacak. Yurtların bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil 2 bin 850 TL olacak.

Yeni akademik yılda hizmet verilecek İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları şunlar olacak:

1. Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu

2. Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 1

3. Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 2

4. Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu

5. Maltepe Kız Öğrenci Yurdu

6. Küçükçekmece Filenin Sultanları Kız Öğrenci Yurdu

7. Kadıköy Zeren Ertaş Kız Öğrenci Yurdu

8. Kartal Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu

9. Kadıköy Filiz Akın Kız Öğrenci Yurdu

10. Şişli Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu

11. Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu

12. Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu

13. Şişli Erkek Öğrenci Yurdu

14. Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu

15. Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Öğrenci Yurdu

16. Küçükçekmece Filenin Sultanları Erkek Öğrenci Yurdu

(EMK)