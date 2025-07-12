İBB'ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturmasında 8 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Tutuklu İBB yöneticisi F. Pınar Türker: Alnım ak, başım dik, özgürlüğüme kavuşacağım

Soruşturma kapsamında 9 Temmuz’da gözaltına alınan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurttaş, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca, İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, muhasebeci Zafer Çimen, iş insanları Salih İlhan ve Bulut Aydöner, Ağaç AŞ çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or ile Ümit Polat’ın hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, Bulut Aydöner, Fatih Yağcı, Hüseyin Yurddaş, Kadir Öztürk, Murat Or, Mustafa Bostancı, Sabri Caner Kırca ve Ümit Polat'ın tutuklanmasına karar verdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Zafer Çimen ve Salih İlhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (TY)