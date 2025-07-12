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HABER
Yayın Tarihi: 12 Temmuz 2025 15:05
 ~ Son Güncelleme: 12 Temmuz 2025 15:15
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İBB'ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturmasında 8 şüpheli tutuklandı

Aralarında şoför, muhasebeci ve iş insanlarının da bulunduğu 8 kişi tutuklanırken 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İBB'ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturmasında 8 şüpheli tutuklandı
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi, Fotoğraf: Wikimedia

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

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Soruşturma kapsamında 9 Temmuz’da gözaltına alınan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurttaş, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca, İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, muhasebeci Zafer Çimen, iş insanları Salih İlhan ve Bulut Aydöner, Ağaç AŞ çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or ile Ümit Polat’ın hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, Bulut Aydöner, Fatih Yağcı, Hüseyin Yurddaş, Kadir Öztürk, Murat Or, Mustafa Bostancı, Sabri Caner Kırca ve Ümit Polat'ın tutuklanmasına karar verdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Zafer Çimen ve Salih İlhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (TY)

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İstanbul
İBB operasyonu ekrem imamoğlu CHP'li belediyelere operasyon yolsuzluk istanbul cumhuriyet başsavcılığı
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