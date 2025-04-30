İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonda 18 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. 26 Nisan 2025 tarihinde 52 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 48’i emniyetteki işlemlerin ardından 29 Nisan’da adliyeye sevk edildi.

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Savcılık, 30 kişi hakkında tutuklama talebinde bulundu. Nöbetçi sulh ceza hakimliği ise 18 kişinin tutuklanmasına, 4 kişinin ev hapsine alınmasına ve 26 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Tutuklanan isimler arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dr. Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, Kültür AŞ yöneticileri ve bazı iş insanları bulunuyor.

Ev hapsine alınanlardan arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun, İSKİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Adem Şanlısoy ve iş insanı Rasim Kaya yer aldı.

26 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı, imza yükümlülüğü gibi çeşitli tedbirler uygulanacak. Aralarında eski İBB yöneticileri, CHP eski milletvekili Turan Aydoğan ve İmamoğlu’nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu gibi isimler de bulunuyor.

Savcılığın hâkimliğe gönderdiği sevk yazısında, “Ekrem İmamoğlu liderliğinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu” ileri sürüldü. Soruşturma; “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırmak”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde elde edilmesi” gibi suçlamaları kapsıyor.

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İkinci İBB operasyonunda gözaltı sayısı 52'ye ulaştı

İBB operasyonunda 4 kişi serbest bırakıldı

(EMK)