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Yayın Tarihi: 29 Temmuz 2025 08:28
 ~ Son Güncelleme: 29 Temmuz 2025 10:16
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İBB'ye yeni operasyon: 25 kişi hakkında gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında 25 kişiye “İSFALT ve İETT'den alınan ihalelere fesat karıştırdığı” suçlaması yöneltiliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İBB'ye yeni operasyon: 25 kişi hakkında gözaltı kararı

İktidarın hedefindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İSFALT ve İETT ihaleleriyle ilgili yolsuzluk iddiaları gerekçe gösterilerek, aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in de bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aziz İhsan Aktaş’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda şu ana kadar 20 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 25 kişiye “İSFALT ve İETT'den alınan ihalelere fesat karıştırdığı” suçlaması yöneltiliyor.

Gözaltı kararı verilen isimlerden ismi basına yansıyanlar şöyle:

  • İrfan Demet – İETT Genel Müdürü
  • Kazım Taylan Sever – Araç Bakım Onarım Daire Başkanı
  • Halil İbrahim Kaya – İkitelli Garaj Müdürü
  • Ali Haydar Topçu – Muhasebe Müdürü
  • Şeymus Oral – Mali İşler Daire Başkanı
Aziz İhsan Aktaş'ın “elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne” yönelik soruşturmada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Aktaş, 30 Nisan ve 11 Mayıs'ta ek ifade vermişti.
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(EMK)

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