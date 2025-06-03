İBB'ye operasyon: Aykut Erdoğdu, Ali Sukas, Veysel Erçevik tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla yürüttüğü İBB odaklı son soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanların tutuklanması sürüyor.

İBB 5 dalga operasyonu: Bir kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı

5. Dalgada gözaltına alınarak bu sabah adliyeye sevk edilenlerin ardından akşam ssatlerinde nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Aykut Erdoğdu’yla birlikte Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ve Veysel Erçevik tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı eş zamanlı olarak dört soruşturma sürdürüyor:

İBB merkezli, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklu olduğu soruşturma





Aziz İhsan Aktaş’la ilişkilendirilen "suç örgütü" soruşturması





29 Ekim 2019’daki harcamalar gerekçesiyle Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması





Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması

Bu soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 36 kişinin savcılık işlemleri tamamlanmış, 30 kişi için tutuklama, altı kişi içinse adli kontrol talep edilmişti.

Tutuklananların dışında tutuklama talebiyle haklarında işlem sürenlerin adları şöyle: Görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın asistanı Gürkan Polat, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Oya Tekin’in eşi Celal Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Mevcut Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı olan, dönemin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, Can Zafer Yaman, Ebubekir Akın, Gürkan Dölekli, Özer Ayık, Sırrı Küçük, Yusuf Yadoğlu, Baki Aydöner, Burak Korzay, Erhan Daka, Fikret Demir, Songül Demir, Şazime Sena Çelik, İsmet Abacı, İsmail Yalçın, Hakan Ateş, Görkem Kızılkaynak.

Haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması istenenlerse şöyle:

Bektaş Yıldız, Caner Vural, Fahri Aksoy, Fatih Yadoğlu, Ozan İş ve Halil Satı.

(AEK)