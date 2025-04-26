İBB'ye ikinci operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürüttüğü “yolsuzluk” soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sabah saatlerinde İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 47 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gültekin, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, Zabıtadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner, Eski Mezarlık İşleri Dairesi Başkanı Ayhan Koç, Eski Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Önbilgin, İBB eski Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy'un da yer aldığı öğrenildi.

Halk TV’de yer alan habere göre; gözaltı kararı verilenler arasında Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun ve Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevdet Kaya da bulunuyor.

Öte yandan gözaltıların geçtiğimiz haftaki duruşmada 'etkin pişmanlık'tan yararlanarak tahliye edilen Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Abbas'ın ifadesinde geçen isimlere yönelik olduğu öne sürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden operasyona ilişkin yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

“Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; 19.03.2025 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 101 şüpheli şahıs hakkında işlem tesis edilmiştir. Operasyon sonrası devam eden çalışmalarda tespit edilen 53 şüpheli hakkında 26.04.2025 tarihinde İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 47 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, firari 6 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ev ve işyerlerinde aramalar devam etmektedir.”

(RT)