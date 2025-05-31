İBB'ye 5. dalga operasyon: 47 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dört ayrı “yolsuzluk” soruşturmasında aralarında eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu ve beş ilçe belediye başkanının da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

CHP, İstanbul İl Başkanlığı'nda olağanüstü toplantı kararı aldı.

Aziz İhsan Aktaş'ın “elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne” yönelik soruşturmada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Aktaş, 30 Nisan ve 11 Mayıs'ta ek ifade verdi.

Aktaş, ifadesinde başta Beşiktaş Belediyesi olmak üzere ihale aldığı belediyelerin maddi menfaat karşılığında hak ediş ödemelerini yaptıklarını belirtti.

İBB operasyonları: Kaç kişi tutuklandı?

Belediye başkan ve yardımcılarına para vermek, onlara ait taşınmaz ve araçları değerinden yüksek bedellerle almak zorunda kaldığını iddia eden Aktaş, 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarının seçim çalışmalarında kullanılmak üzere para ve araç vermeye zorlandığını belirtti.

Savcılık, Aktaş'ın maddi menfaat sağlayan siyasiler, belediye başkan ve yardımcıları ile bu kişilerle irtibatlı şahıslar hakkında verdiği ifadenin ardından aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka' nın da aralarında bulunduğu 27 şüpheli hakkında "rüşvet alma", "rüşvet verme", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma"dan gözaltı kararı verdi.

Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyükçekmece Belediyesiyle ilgili soruşturma kapsamında belediye başkan ve görevlilerinin ilçede inşaat yapan firmalardan inşaat ruhsatı ve iskan izni sürecinde villa, daire ya da Büyükçekmece Basketbol Takımı'na bağışta bulunmaya, sponsor olmaya zorladıkları, talepleri kabul etmeyen iş sahiplerine inşaat ve iskan izni vermedikleri ve bazı iş sahiplerinin maruz kaldıkları baskı neticesinde belediye görevlilerinin taleplerini kabul etmek zorunda kaldıkları belirlendi.

Büyükçekmece'de belediye başkanının yakınlarının ilçede hafriyat işlerini yönettikleri, hafriyatların kaçak alanlara dökümünü sağlayarak kazanç sağladıkları ve nüfuz kullandıklarına ilişkin tespitlere yönelik aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı'nın da bulunduğu beş şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu'nun İSTAÇ içinde rüşvete aracılık ettiği iddia edildi.

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik ayrı bir dosyada ise, doğrudan teminle alınan hizmetlerde usulsüzlük yapıldığı ve paravan firmalar aracılığıyla kamunun zarara uğratıldığı öne sürüldü.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, hakkında gözaltı kararı verilen isimlere yönelik operasyonlar sürüyor. (TY)