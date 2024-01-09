İBB ve TATE işbirliği: Sergi 23 Ocak'ta Artİstanbul Feshane'de

Artİstanbul Feshane, dünyanın en önemli sanat kurumlarından Britanyalı TATE’i ağırlamaya hazırlanıyor.

İBB Kültür ve İBB Miras’ın katkılarıyla Türkiye’ye gelecek koleksiyonu, “The Dynamic Eye: Beyond Op and Kinetic Art”/ “Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde” sergisiyle 23 Ocak-19 Mayıs tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor.

Aralarında Alexander Calder, Frank Stella, Victor Vasarely, Lygia Clark, Liliane Lijn, Julio Le Parc, Jesus Rafael Soto, Kenneth Noland, Helio Oiticica gibi sanatçıların da bulunduğu çok disiplinli seçki, 21 ülkeden 57 sanatçının 95 eserini kapsıyor. Serginin küratörlüğünü Tate Modern’in Sergiler ve Uluslararası Sanat Küratörü Valentina Ravaglia üstleniyor.

“Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde” daha önce Portekiz’in Porto şehrinde Atkinson Müzesi’nde ve Çin’in Şangay şehrinde Pudong Sanat Müzesi’nde sergilenmişti.

Optik ve Kinetik sanat hakkında

Optik ve kinetik sanat akımı, 1950 ve 1960’larda matematik, renk teorisi, algı psikolojisi ve fizyolojisinden ilham alarak ortaya çıktı. Optik sanat tekrarlayan formlar, geometrik şekiller ve göz alıcı renklerle hareket yanılsaması yaratmayı amaçlarken, kinetik sanat, motor ve hareketli parçalar kullanan hareket unsurları içeriyor. (AÖ)