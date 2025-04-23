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Yayın Tarihi: 23 Nisan 2025 18:05
 ~ Son Güncelleme: 23 Nisan 2025 18:08
2 dk Okuma

İBB: Teyakkuzdayız, herhangi bir sorun yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem ve Afet Yönetmeliği prosedürü uygulamaya konulduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İBB: Teyakkuzdayız, herhangi bir sorun yok
Fotoğraf: İBB Basın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Silivri açıklarında meydana gelen depremler sonrasında teyakkuza geçti.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) açıklamalarda bulundu. 

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Açıklamada şu bilgiler ve önlemler sıralandı:

  • İlk deprem bilgisi alındığında İBB Genel Sekreteri ve yardımcıları AKOM’a yönlendirildi.
  • ⁠İştirak şirketleriyle hızlıca koordinasyon sağlanarak, İBB’nin Deprem ve Afet Yönetmeliği prosedürü uygulamaya konuldu.
  • ⁠Muhtarlardan İstanbul Valiliği’ne kadar bütün kamu görevlileriyle iletişime geçilip, koordineli çalışılmaya başlandı. 
  • ⁠İBB’nin bütün teknik ekiplerinin izinleri kaldırıldı ve sahadaki görev bölgelerine sevkleri sağlandı.
  • ⁠Yapılan ilk incelemelere göre, kentte can ve mal kaybı anlamında herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı tespit edildi.
  • ⁠İSKİ, İGDAŞ, İETT ve Metro İstanbul, yaptıkları bilgilendirmelerle görev ve yetki alanlarında herhangi olumsuz bir durum olmadığını rapor etti. Su ve gaz dağıtımında olumsuzluk tespit edilmedi.
  • ⁠Metroda Deprem Afet Prosedürü uygulandı. Depremin ilk anlarında yolcular tahliye edilerek, trenler önlem olarak boş halde çalıştırıldı. Bir sorun tespit edilmeyince seferler yeniden başladı.
  • ⁠İBB yetkisindeki yollarda bulunan viyadükler kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.
  • ⁠153 Çağrı Merkezi, vatandaşlardan gelecek ihbar ya da taleplere yanıt vermeye devam etti.
  • ⁠İBB’ye ait kamu binalarında acil kontroller yapıldı. İBB öğrenci yurtları ve kreşlerinde de olumsuzluk tespit edilmedi.
  • ⁠Vatandaşların toplandığı kalabalık alanlara seyyar tuvaletler yönlendirildi. Kumanya desteği için de mobil büfeler aynı alanlara yönlendirildi.

Aslan: “Her ihbarı değerlendiriyoruz”

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, itfaiye ve zabıta birimlerinin sahada olduğunu belirterek, “İhbar gelmese de İstanbul’u dolaşıyoruz. Biraz sabretmemiz gerekiyor. İnşallah bu belalardan hep birlikte, bu süreçten hep birlikte kurtulacağız,” dedi

Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm İstanbulluları yalan ihbarlara, sosyal medyadaki paylaşımlara karşı da dikkat etmeleri konusunda uyarıyorum. Vali Bey’in, benim ve Genel Sekreterimizin açıklamalarına kulak açsınlar. Onun dışındaki herhangi bir paylaşım, dikkate alınacak bir durum değildir. Tüm İstanbul’a ve Marmara Bölgesi’ne de geçmiş olsun diliyorum.”

Öte yandan, ⁠İBB Bilim Kurulu, AKOM’da toplandı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
23 Nisan İstanbul Depremi İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Deprem
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