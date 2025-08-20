İBB taşeronu Albayraklar 500 işçinin maaşını geciktiriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) 500 çalışanla personel taşımacılığı ihalesini alan Albayrak Gruba ait Platform Turizm Taşımacılık, Temmuz maaşlarını 20 günden beri ödemedi.

İşçilerin örgütlendiği Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS), yetkililerle defalarca görüşüldüğü halde ne taşeron şirket ne de belediyenin sorunu çözemediğini duyurdu.

bianet’e bir açıklama yapan TÜMTİS Genel Sekreteri Muharrem Yıldırım, maaş gecikmelerinin aylardır sürdüğünü söyledi. “Ödeme günleri hiç düzenli değil” dedi.

Belediye çalışanlarının ayın 1 ile 5’i arasında ücret ödemelerinin yapıldığından bahseden Yıldırım, “Taşeron işçiler ayın 20’si olmasına rağmen insanlar maaşlarını alamadı” diye konuştu:

“Taşeron çalışanların brüt maaşları yaklaşık 40 bin TL. Bu da neredeyse bir ev kirası olan yaklaşık 32 bin TL net ücrete tekabül ediyor. Üyelerimizin birçoğu kiralarını ödemekte zorlanıyor. Kart borçlarını, kredilerini zamanında ödeyemedikleri için bankalara faiz ödemek zorunda kalanlar var. Eylül’de okullar da açılacak. Belediye çalışanları neredeyse ikinci maaşlarını alacak. Taşeron işçiler daha maaşlarını alamadı.

Belediyeye de Platform Turizm Taşımacılık şirketine de çağrı yapıyoruz. Sorumlu ayırt etmiyoruz. İBB’nin şirkete geçen hafta 45 milyon TL’lik ödeme yaptığı konuşuluyor. Ancak şirketin iddiası bankanın kredi borcu nedeniyle gelen paraya el koyduğu yönünde.

Şirketin İBB ile bir hesabı var ise, işçilerini bu hesaplaşmasına kurban etmeden sorunlarını çözmeli.”

Yıldırım, artık tahammüllerinin kalmadığını belirterek “Ücreti ödenmeyen işçilerin maaşları bir an önce ödenmeli.” diye konuştu.

İBB’nin de üst işveren sıfatıyla sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinden bahsederek “İBB işini yapan işçilerinin ücretlerinin zamanında ödenip ödenmediğini denetlemeli, işçilere ücretlerini zamanında ödemeyen taşerondan hak edişlerini kesip ücretlerini doğrudan kendisi ödemeli” dedi.

Taşeron işçilerin belediye çalışanlarının yararlandığı haklardan eşit şekilde yararlandırılmasını talep etti.

Şirket doğruladı

Şirketin Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mikail Talha Bayraktar

bianet’in telefonla ulaştığı Platform Turizm Taşımacılık yetkilileri ise “Zaman zaman gecikmeler yaşanıyor” diyerek TÜMTİS’in ödemelerin düzensiz olduğu iddiasını doğruladı. “Kasıtlı olarak yapılan bir gecikme değil” dedi.

Buna rağmen belediye ile yapılan sözleşmede geçerli olan tarih aralığında ücretleri ödediklerini iddia etti.

Ayrıca maaşların bugün yatırılacağının bilgisini verdi. Şirket yetkilisi başka soruya yanıt vermedi ve isminin gizli tutulmasını istedi.

Platform Turizm Taşımacılık hakkında Tam adı Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Personel, öğrenci taşımacılığı ve filo kiralama yapıyor. Yaklaşık 1300 çalışanı var. Sermayesi 244 milyon TL. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Albayrak. Yönetim Kurulu üyeleri de Ahmet Aras Albayrak, Mesut Muhammet Albayrak, Süleyman Çakır, Recep Çelebioğlu ve Salih Köroğlu. Faruk Albayrak lise mezunu. Yurt içinde ve yurt dışında (Arnavutluk, Pakistan, Somali, Gine) inşaat taahhüt, liman hizmetleri, atık yönetimi, turizm ve taşımacılık yapan Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş.’nin, Trabzon Limanı’nı işleten Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin, Traktör üreten Tümosan’ın, katı atık toplaması yapan ve yönetim araçları kiralayan Yeşil Adamlar Atık Yönetimi ve Taşımacılık A.Ş.’nin, aynı sektördeki Avrasya Atık Yönetimi A.Ş.’nin ve Marka Atık Yönetimi A.Ş.’nin yönetim kurulunda. Bazılarından ayrıldı. Ağa Maden’in de müdürü konumunda. Diğer yönetim kurulu üyeleri de benzer şekilde Albayrakların şirketlerinde ve diğer birçok şirkette yönetim kurulu üyeliği yapıyorlar. AKP’ye yakınlığı ile bilinen Albayrak Grubu’nun şirketi, yıllardır belediyelerin araç kiralama ihalelerini alıyor. Bugüne kadar İBB ve bünyesindeki şirketlerden milyarlarca liralık araç kiralama ihaleleri kazanan şirket, son olarak 30 Ekim 2024'te 14 aylık araç kiralama 3 milyar 60 milyon TL'ye araç kiralama işi almıştı. İBB Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Nisan 2025'ten Nisan 2026'ya kadar 'Personel Taşıma Hizmet Alımı İşi' için açılan ihaleyi de 985 milyon 637 bin TL ile Platform Turizm Taşımacılık kazanmıştı.

(HA)