İBB tarihinde ilk kadın grup başkanvekili Ülkü Sakalar oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 9’ncu seçim dönemi ilk oturumu dün (15 Nisan Pazartesi) yapıldı. 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından ilk kez toplanan İBB Meclisi’ne İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlık etti.

Bir önceki dönem İBB Meclisi’nde çoğunlukta olan AKP, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından azınlığa düştü. İBB Meclisi’nde yeni dönemde İBB Başkanı İmamoğlu, 185 CHP’li, 129 AKP’li ve 2 MHP’li meclis üyesi bulunuyor.

İBB Meclisi’nde iktidar ve çoğunluk konumuna geçen CHP’nin Grup Başkanvekili ise Ülkü Sakalar oldu.

Sakalar, meclis tarihindeki ilk kadın grup başkanvekili oldu. Önceki dönemde meclis üyesi olan Gencay Özcan ise CHP Grup Sözcüsü oldu.

“Tüm gücümüzle çalışacağız”

Sakalar X’te şu paylaşımı yaptı:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yeni dönem ilk meclis toplantısını İBB Başkanımız Sn Ekrem İmamoğlu başkanlığında bugün gerçekleştirdik. Bize bir kez daha güvenerek yetki veren İstanbul halkına hizmet etmek için tüm gücümüzle çalışacağız.”

2013'te CHP'de siyasete atıldı

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Sakalar, mezuniyetinin ardından 1993-2004 yılları arasında kamuda avukat olarak çalıştı.

Mart 2004'te istifa ederek özel sektöre geçen Sakalar, Mart 2014'e kadar uluslararası bir şirkette hukuk müşaviri olarak çalıştı. Devamında kendi hukuk bürosunu açan Sakalar, halen kendi hukuk bürosunda avukatlık mesleğini sürdürüyor.

Sakalar, 2013 yılında CHP Tuzla teşkilatında siyasete atıldı.

(EMK)