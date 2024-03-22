İBB, Tansu Çiller’in arazisinin plan değişikliğini iptal ettirdi

Eski Başbakan Tansu Çiller ve eşi Özer Çiller’in ait Marsan Marmara Holding A.Ş.’ye ait Sarıyer Kilyos’taki arazi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilen imar plan değişikliği kararı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) açtığı dava sonucu ikince kez iptal edildi.

İstanbul 14.İdare Mahkemesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 3 Mayıs 2023'te 1/5000 ölçekli Koruma amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma amaçlı Uygulama İmar Planında hukuka uygunluk bulunmadığına hükmetti.

İkinci iptal

İBB Basın Danışmanlığı’nın aktardığına göre, İstanbul 14. İdare Mahkemesi, daha önce aynı yer için verilen yargı kararlarını hatırlatıp Anayasa’nın 138 maddesinde yer alan “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez” fıkrasına atıf yaptı.

Mahkeme, dava konusu yere ayrıcalık oluşturacak şekilde yapılaşma hakkı verildiğine, kamu yararı olmadığına, bölgede turizm alanı talebinin bulunmadığına dikkat çekti. Böylelikle Çiller ailesine ait arazi için yapılan bakanlıkça yapılan imar değişikliği, istinaf yolu açık kalmak kaydıyla ikinci kez iptal edildi.

Bakanlık devreye girmişti

Sarıyer Kilyos Mahallesinde bulunan Çiller ailesine ait 1 pafta, 0 ada, 305,306 ve 309 parseller için mevcut planlar İBB tarafından ilk olarak 2020 yılında dava edildi.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi 2 Kasım 2021 tarihinde, planların iptaline karar verdi. İstinaf da kararı haklı buldu. Karar Danıştay 6. Dairesinin 29.12.2022 tarihli kararıyla onaylanarak kesinleşti. Ancak buna rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aynı arazi için plan değişikliğine gitti.

Arazi, “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” statüsündeki araziler, “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” statüsüne alındı. İBB, bölgenin turizm alanı olduğu, otel işletmeciliği yapılabileceği, yapılaşma için müsait olduğu anlamına gelen yeni plan değişikliğini de dava etti. (TY)