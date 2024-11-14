İBB tablo paylaştı: AKP ve CHP döneminde etkinliklere ne kadar harcandı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, "bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı" iddiaları ile başlatılan soruşturmaya yanıt verdi.

Ongun, Ekrem İmamoğlu dönemi ile AKP döneminin karşılaştırmasının yapıldığı "Tüm Etkinlikler Harcama Raporu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.

Tabloda, AKP döneminde (2015-2018) etkinliklere 437 milyon 600 bin dolar, CHP döneminde (2020-2024 ) ise 295 milyon 775 bin dolar harcadığı görülüyor.

Raporda 2019'un etkinlik harcaması AKP döneminde 95 milyon dolar olarak belirlendiği ifade edildi. Yılın son 6 aylık bölümünde İmamoğlu yönetiminde de yılsonu gerçekleşme 59 milyon olarak ifade edildi.

İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, "Kamuda denetleme ve inceleme vazgeçilmezdir. Tabi eşit ve adil olursa. İBB’nin eski/yeni dönem mukayeseli tablosunu sunarız. Harcama kalemleri aynıdır. Fark böyleyken tüm inceleme ve soruşturmaların sadece bu dönem için yapılmasını kamuoyu vicdanına bırakıyoruz" dedi.

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Tabloda AKP dönemi:

2015: 70.483.843 dolar

2016: 109.508.837 dolar

2017: 130.637.187 dolar

2018: 126.970.213 dolar

İmamoğlu'nun dönemi:

2020: 42.586.309 dolar

2021: 37.104.612 dolar

2022: 48.484.517 dolar

2023: 82.048.633 dolar

2024: 85.551.763 dolar

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Kamuda denetleme ve inceleme vazgeçilmezdir. Tabi eşit ve adil olursa. İBB’nin eski/yeni dönem mukayeseli tablosunu sunarız. Harcama kalemleri aynıdır. Fark böyleyken tüm inceleme ve soruşturmaların sadece bu dönem için yapılmasını kamuoyu vicdanına bırakıyoruz. pic.twitter.com/5NXvaiTAk3 — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 14, 2024

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(RT)