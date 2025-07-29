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Yayın Tarihi: 29 Temmuz 2025 08:43
 ~ Son Güncelleme: 29 Temmuz 2025 09:36
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İBB soruşturmasında tutuklanan Ramazan Gülten baba oldu

Anne Pınar Çalışkan Gülten, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla kızına “Hoş geldin” dedi: "Kavuşsun anneler, babalar..." diye seslendi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İBB soruşturmasında tutuklanan Ramazan Gülten baba oldu
Pınar Çalışkan Gülten'in sosyal medya hesabı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kentsel Dönüşüm Uygulama Müdürü Pınar Çalışkan Gülten ile İBB soruşturması kapsamında tutuklanan eşi İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten’in bebekleri Maya dünyaya geldi.

Anne Pınar Çalışkan Gülten, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla kızına “Hoş geldin” dedi:

Pınar Çalışkan Gülten şu mesajı paylaştı:
"Hoş geldin Maya,

İlk nefesin, ilk çığlığın karıştı dünyaya, kokunla doldu oda.
Gözyaşlarının arasında doğan gülüş, yeni bir başlangıç.

Seninle büyüsün sevgi, umut, ışık. Adaletsizlik bitsin!

Kavuşsun anneler, babalar ve çocuklar.
Aralarında da biz, en sevdiğimiz @ramazangulten_’e…"

“Tanışmak için biraz daha bekleyeceğiz”

İBB soruşturmasında tutuklanan Ramazan Gülten adına da şu paylaşım yapıldı:

"Hoş geldin Güzel Kızım!

O minik kalbinin sesini duyduğumdan beri yüreğin kulaklarımda,
O bütün dünyamızı sarsan tekmeni hissettiğimden beri kıpırtın ellerimde,
O şafak vaktinden beri aklım sende, annende ve abinde,

Şimdi sağlıkla geldin, hoş geldin.
Bugün annenin yanında olmak ve seni kucağıma almak için çok uğraştım ama
senin dünyaya gözlerini açtığın o kıymetli anı birlikte yaşamamız,
koklaşmamız bazıları için önemli değilmiş.

Sağlık olsun kızım, tanışmak için biraz daha bekleyeceğiz…

“Bütün insanları dostun bil, kardeşin bil kızım,
Sevincin ürünüdür insan, nefretin değil kızım,
Zulmün önünde dimdik tut onurunu,
Sevginin önünde eğil kızım.” — A.B."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kentsel Dönüşüm Uygulama Müdürü Pınar Çalışkan Gülten, tutuklu eşi Ramazan Gülten’in doğumda yanında bulunabilmesi için yetkililere çağrı yapmıştı.

Hamileliğinin riskli kategoride olduğunu belirten Gülten, “Minik yavrumuzu babasından mahrum bırakmak adalet mi?” sözleriyle yaşadıkları süreci kamuoyuna duyurmuştu.

Gülten’in avukatları Hüseyin Ersöz ve Enes Ermaner de Ramazan Gülten’e izin verilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmıştu. Talep mevzuata uygun olmasına rağmen kabul edilmemişti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ramazan gülten İBB operasyonu Pınar Çalışkan Gülten maya
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