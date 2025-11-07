İBB soruşturmasında tutuklanan Mustafa Aydar’ın iki kez beyin damarı tıkandı

19 Mart’ta İBB’ye düzenlenen operasyonlarda tutuklananların yakınlarının kurduğu Aile Dayanışma Ağı (ADA), 12’nci buluşmasını Saraçhane Parkı’nda yaptı.

“Halkın haber alma hakkı engelleniyor”

Toplantıda ilk olarak konuşan Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, şunları söyledi:

“Kıymetli eşim Ekrem İmamoğlu’nun görüntüsüne, sesine yasak getirildi. 16 milyonluk İstanbul’un millet iradesiyle seçilmiş başkanının adını anmak bile neredeyse yasak. X hesabına erişim engellendi. Oysa Ekrem İmamoğlu hâlâ İstanbul Belediye Başkanıdır. Bu yapılanlar yasal değildir.”

Basın üzerindeki baskıya dikkat çeken Dr. İmamoğlu, halkın haber alma hakkının engellendiğini, yalnızca siyasetçilerin değil ailelerin de hedef alındığını vurguladı:

“Bu hafta kayınpederim Hasan İmamoğlu ve oğlum Selim ifadeye çağrıldı; daha ifadeleri alınmadan yurt dışına çıkış yasağı kondu. Aile kutsaldır. Ailelerin bu hukuksuzlukların muhatabı haline getirilmesi ne adalete, ne siyasete, ne de vicdana sığar. Bu, yargı eliyle intikam peşine düşülmesidir.”

İddianamenin derhâl yazılmasını, yargılamanın başlamasını ve tamamının TRT’den canlı yayınlanmasını talep eden Dr. İmamoğlu, “Haklılığımıza ve masumiyetimize inancımız tamdır. Bu mücadelede en güçlü kaynağımız umut ve dayanışmadır” dedi.

“İlla ölmesi mi gerek?”

Sonrasında konuşan tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın kardeşi Caner Aydar 31 Mayıs sabahı yaşanan gözaltı sürecini hatırlattı ve 22 haftadır her Perşembe Adana–Silivri arasında 1200 kilometrelik gidiş-dönüş yaptıklarını söyledi:

“Babam Mustafa Aydar yıllardır ticaret yapan, dürüst bir insan. Binlerce daire satarken yanlış yapmayan biri, bir dairede mi yanlış yapmış olabilir? Tutukluluğu sırasında iki kez beyin damarı tıkanması geçirdi; kalp damarlarına stent takıldı. Açık kapı görse izinsiz çıkmayacak bir insanın mahkemeyi evde beklemesi neden sakıncalı? İlla ölmesi mi gerekmektedir?”

“Umut biziz”

Üniversite öğrencisi Emircan Yılmaz, Saraçhane eylemlerinin 100’üncü gününde gözaltına alınıp Silivri Cezaevi’ne gönderildiğini söyledi:

“Orantısız güç ve işkenceye maruz kaldım. Bir tweet atan ya da anayasal hakkını kullanan gençler dosyadan dosyaya sürükleniyor. Eğitimimiz sekteye uğradı ama dik durmaktan vazgeçmedik. Umut biziz, sizsiniz; umut burada. Ekrem İmamoğlu’nun dediği gibi: Bizler yargılanmıyoruz, cezalandırılıyoruz.”

Toplantıya, İnsan Dayanışma Ağı, siyasetçi Fatma Bostan Ünsal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve CHP il ve ilçe yöneticilerinin yanında çok sayıda kişi katıldı.

