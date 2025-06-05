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Yayın Tarihi: 5 Haziran 2025 16:01
 ~ Son Güncelleme: 5 Haziran 2025 16:13
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İBB soruşturmasında iki kişi daha 'etkin pişmanlık'tan tahliye edildi

İBB soruşturmasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren Ali Nuhoğlu ile Süleyman Atik, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İBB soruşturmasında iki kişi daha 'etkin pişmanlık'tan tahliye edildi
Fotoğraf: İstanbul Adliyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren iş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik "yurt dışı çıkış yasağı" ile "konutu terk etmeme şeklinde" adli kontrol tedbirleriyle tahliye edildi.

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İstanbul başsavcılığının ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ iddialarıyla yürüttüğü İBB odaklı soruşturmalar sürüyor.

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Soruşturma kapsamında tutuklanan Nuhoğlu’nun Nuhoğlu İnşaat ile Trend İnşaat şirketlerine de el konulmuştu.

Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Seyfi Beyaz da ifadesinde Atik’in kendisinden rüşvet istediğini iddia etmişti.

Nuhoğlu’nun 1 ve 4 Haziran’da, Atik’inse 13-30 Mayıs ve 4 Haziran’da etkin pişmanlık kapsamında ifade vermek istedi.

Nuhoğlu ve Atik adli kontrol şartıyla tahliye edildiler.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
İBB Ali Nuhoğlu Süleyman Atik itirafçı etkin pişmanlık yasası ekrem imamoğlu
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