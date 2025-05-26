İBB soruşturmasında gözaltına alınan 45 kişi Adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 45 kişinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

*23 Mayıs Cuma Günü İstanbul Cumhuriyet Savcılığı 49 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. 45 kişi evlerine ve işyerlerine yapılan yapılan baskınların ardından gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla çok sayıda kişiye yönelik operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma kapsamında İstanbul’un yanı sıra İzmir, Trabzon, Antalya, Dersim ve Kocaeli’de de gözaltılar gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar arasında İBB bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan isimler de yer alıyor.

Adliyeye sevk edilenler arasında, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık ile Yapı Merkez İnşaat’ın sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Özge Arıoğlu yer alıyor.

İBB operasyonları: Kaç kişi tutuklandı?

(EMK)