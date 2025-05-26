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Yayın Tarihi: 26 Mayıs 2025 08:58
 ~ Son Güncelleme: 26 Mayıs 2025 09:23
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İBB soruşturmasında gözaltına alınan 45 kişi Adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında İstanbul’un yanı sıra İzmir, Trabzon, Antalya, Dersim ve Kocaeli’de de gözaltılar gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar arasında İBB bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan isimler de yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Fotoğraf, büyük ve modern bir kamu binasını merkezine alır. Binanın cephesinde çok sayıda pencere bulunmakta olup, yapının simetrik mimarisi dikkat çekmektedir. Yapı, tipik bir devlet kurumu binası görünümündedir: sade, dikdörtgen formlu ve gri tonlarda betonarme dış cepheye sahiptir. Binanın önünde geniş bir meydan ve su fıskiyeleriyle süslenmiş bir alan yer almaktadır. Bu alanın çevresi ağaçlar ve peyzaj düzenlemeleriyle yeşillendirilmiştir. Meydanın merkezinde bir dizi Türk bayrağı yer almakta; ortadaki yüksek direkte dalgalanan büyük boyutlu Türk bayrağı, etrafındaki daha küçük bayraklarla birlikte dikkati çeker. Bayrakların arasında İBB’nin kurumsal bayrakları da yer alır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 45 kişinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

*23 Mayıs Cuma Günü İstanbul Cumhuriyet Savcılığı 49 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. 45 kişi evlerine ve işyerlerine yapılan yapılan baskınların ardından gözaltına alınmıştı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla çok sayıda kişiye yönelik operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma kapsamında İstanbul’un yanı sıra İzmir, Trabzon, Antalya, Dersim ve Kocaeli’de de gözaltılar gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar arasında İBB bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan isimler de yer alıyor.

Adliyeye sevk edilenler arasında, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık ile Yapı Merkez İnşaat’ın sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Özge Arıoğlu yer alıyor.

İBB operasyonları: Kaç kişi tutuklandı?
İBB operasyonları: Kaç kişi tutuklandı?
23 Mayıs 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu ekrem imamoğlu İBB protestoları özgür özel İBB Saraçhane
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