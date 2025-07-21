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Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2025 13:17
 ~ Son Güncelleme: 21 Temmuz 2025 13:26
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İBB soruşturmasında gözaltına alınan 17 kişi adliyede

Emniyet işlemleri ve sağlık kontrolü tamamlanan 17 İBB çalışanı, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İBB soruşturmasında gözaltına alınan 17 kişi adliyede
Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk soruşturması'nda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada 'rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından gözaltına alınan kişilerin emniyet işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçen İBB çalışanları İstanbul Adliyesi’ne gönderildi.

İBB ihale süreçleri hedefte

17 İBB çalışanının gözaltı gerekçesinde "rüşvet vermek ve almak" suçlamaları bulunuyor. "İhaleye fesat karıştırmak" suçu da soruşturma kapsamında yer alıyor.

Operasyon, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirdi. 17 kişi gözaltına alınarak emniyette işleme tabi tutuldu. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk gerçekleşti.

Savcılık, soruşturma kapsamında 17 kişinin ifadelerini alacak. Gözaltı süreci sonunda tutuklama veya adli kontrol kararı verilebilecek.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyon istanbul cumhuriyet başsavcılığı
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