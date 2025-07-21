İBB soruşturmasında gözaltına alınan 17 kişi adliyede

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk soruşturması'nda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada 'rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından gözaltına alınan kişilerin emniyet işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçen İBB çalışanları İstanbul Adliyesi’ne gönderildi.
İBB ihale süreçleri hedefte
17 İBB çalışanının gözaltı gerekçesinde "rüşvet vermek ve almak" suçlamaları bulunuyor. "İhaleye fesat karıştırmak" suçu da soruşturma kapsamında yer alıyor.
Operasyon, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirdi. 17 kişi gözaltına alınarak emniyette işleme tabi tutuldu. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk gerçekleşti.
Savcılık, soruşturma kapsamında 17 kişinin ifadelerini alacak. Gözaltı süreci sonunda tutuklama veya adli kontrol kararı verilebilecek.
(AB)