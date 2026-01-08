ENGLISH KURDÎ
bianet
bianet
HABER
YT: Yayın Tarihi: 08.01.2026 10:41 8 Ocak 2026 10:41
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.01.2026 10:45 8 Ocak 2026 10:45
Okuma Okuma:  2 dakika

İBB soruşturmasında 6 kişinin ev hapsi kaldırıldı

Mahkeme, Cem Çelik, Güngör Gürman, Mehmet Şahin, Yılmaz Doğan, Zeynep Ayten Gözdem Ongun ve Hüsnü Yüksel Tunar başta olmak üzere bazı sanıklar hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağına yönelik adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti.

BİA Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında "konutu terk etmeme (ev hapsi)" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan bazı sanıklar hakkında ara karar verildi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Cem Çelik, Güngör Gürman, Mehmet Şahin, Yılmaz Doğan, Zeynep Ayten Gözdem Ongun ve Hüsnü Yüksel Tunar yönünden uygulanan ev hapsi kararının kaldırılmasına hükmetti.

Mahkeme, Tunar hariç diğer 5 sanık hakkında her pazartesi günü imza atmak suretiyle adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

Adli kontrol tedbirleri kaldırıldı

Ara kararda, aralarında Abdussamet Baydar, Ahmet Çiçek, Ahmet Hamdi Çiçek, Ahmet Önal, Akif Gündüz, Alaeddin Vardar, Ali İhsan Mengir, Bayram Taşkın, Burak Alp, Bülent Yılmaz, Dursun Keleş, Duygu Fikrili, Ebru Yılmazlar, Edip Cenk Ünalzeren, Furkan Hamzaoğlu, Hasan Özsoy, Hüseyin Ekrem Fidan, Kaan Ketenci, Murat Bıyık, Murat Erenler, Nezahat Kurt, Osman Şahin, Semih Bilgin, Songül Çar, Tamer Gümüş, Yaren Duru ve Yücel Mengir’in de bulunduğu çok sayıda sanık hakkında uygulanan imza yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına da karar verildi.

Yurt dışına çıkış yasağı devam

Mahkeme, Cem Çelik, Güngör Gürman, Mehmet Şahin, Yılmaz Doğan, Zeynep Ayten Gözdem Ongun ve Hüsnü Yüksel Tunar başta olmak üzere bazı sanıklar hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağına yönelik adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
İBB murat ongun ev hapsi
