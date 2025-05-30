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Yayın Tarihi: 30 Mayıs 2025 08:37
 ~ Son Güncelleme: 30 Mayıs 2025 08:41
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İBB Soruşturmasında 3 kişi daha tahliye edildi

Aynı soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan faydalananların sayısı 7’ye yükseldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) merkez binası görülüyor. Bina modernist bir mimari tarza sahip; çok katlı, dikdörtgen formlu ve çok sayıda pencereyle kaplı. Ön cephesinde dikey ve yatay çizgiler dikkat çekiyor. Bina önünde Türk bayrağı ve çeşitli kırmızı flamalar göndere çekilmiş durumda. Bayrak direklerinin bulunduğu alanda fıskiyeli bir süs havuzu yer alıyor. Yol kenarında bazı arabalar park etmiş ve bir motosikletli sürücü görülüyor. Binanın önündeki alan ağaçlarla ve küçük peyzaj düzenlemeleriyle süslenmiş. Havanın bulutlu olduğu görülüyor, genel atmosfer gri ve sakin.
Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 3 kişi daha, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edildi. Şüpheliler, ev hapsi ve yurt dışı yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 Mart’ta İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan Eyüp Subaşı ve Kabil Taşçı ile 27 Mayıs’ta tutuklanan Güngör Gürman, etkin pişmanlık kapsamında ifade vererek tahliye edilen son isimler oldu.

Bu gelişmeyle birlikte, aynı soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan faydalananların sayısı 7’ye yükseldi.

Daha önce de Kültür AŞ Müdürü Murat Abbas, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, Neva Organizasyon’un sahibi Ahmet Çiçek ve Noyan Kırmızıgül, benzer şekilde tahliye edilmişti.

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(EMK)

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