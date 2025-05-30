İBB Soruşturmasında 3 kişi daha tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 3 kişi daha, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edildi. Şüpheliler, ev hapsi ve yurt dışı yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 Mart’ta İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan Eyüp Subaşı ve Kabil Taşçı ile 27 Mayıs’ta tutuklanan Güngör Gürman, etkin pişmanlık kapsamında ifade vererek tahliye edilen son isimler oldu.

Bu gelişmeyle birlikte, aynı soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan faydalananların sayısı 7’ye yükseldi.

Daha önce de Kültür AŞ Müdürü Murat Abbas, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, Neva Organizasyon’un sahibi Ahmet Çiçek ve Noyan Kırmızıgül, benzer şekilde tahliye edilmişti.

İBB operasyonları: Kaç kişi tutuklandı?

(EMK)