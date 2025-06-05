İBB Soruşturmasında 11 kişiye daha etkin pişmanlık tahliyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan 11 kişi, etkin pişmanlık yasasından faydalanarak serbest bırakıldı.
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Serbest bırakılan isimlere çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulandı. Bu önlemler arasında yurt dışına çıkış yasağı, ev hapsi ve karakola imza verme zorunluluğu yer aldı.
Etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen isimler şöyle:
Aziz İhsan Aktaş, Mustafa Mutlu, Hüseyin Kum, Taner Gümüş, Murat Bıyık, Kadir Gümüş, Altan Gözcü, Servet Yıldırım, Sami Özge Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Mustafa Başar Arıoğlu.
Uygulanan adli kontroller:
- Aziz İhsan Aktaş ve Mustafa Mutlu: Ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı
- Hüseyin Kum, Taner Gümüş, Murat Bıyık, Kadir Gümüş, Altan Gözcü: Yurt dışına çıkış yasağı ve karakolda imza verme yükümlülüğü
- Servet Yıldırım: Ev hapsi ve yurt dışı yasağı
- Sami Özge Arıoğlu, Erdem Arıoğlu, Mustafa Başar Arıoğlu: Ev hapsi ve yurt dışı yasağı
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(EMK)