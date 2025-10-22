İBB soruşturması: Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan ifadeye çağrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, CHP’li Artvin Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan ifadeye çağrıldı.

Soruşturma kapsamında, İBB ve bağlı iştiraklerde görev almış 210 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Şubesi tarafından ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

İBB'de görev yapmıştı

Utku Cihan, 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Ulaşım Planlama Müdürü olarak göreve başladı. Ardından Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü görevini vekâleten yürüttü. 2020 yılında Ulaşım Daire Başkanlığı görevine atanan Cihan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Hopa Belediye Başkanı seçildi.

Cihan: “Endişe etmeyin, görevimizin başındayız”

Cihan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Şubesi tarafından ifadeye çağrıldığını belirtti ve şöyle dedi:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı dönemime ilişkin olarak ifadeye çağrıldım. Şu anda Hopa Belediye Başkanı olarak görev yaptığımı belirterek ifademi Hopa’da vermek istediğimi ilettim. İfademi Hopa’da vereceğim. Arayan, mesaj atan, dayanışma gösteren herkese teşekkür ediyorum. Endişe etmeyin, görevimizin başındayız.”

