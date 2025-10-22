ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 22 Ekim 2025 08:26
 ~ Son Güncelleme: 22 Ekim 2025 08:30
1 dk Okuma

İBB soruşturması: Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan ifadeye çağrıldı

Cihan, "İfademi Hopa’da vereceğim. Endişe etmeyin, görevimizin başındayız" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğrafta, bir erkek konuşma yaparken görülüyor. Elinde mikrofon tutuyor ve bir kürsünün arkasında duruyor
*Uyku Cihan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, CHP’li Artvin Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan ifadeye çağrıldı.

Soruşturma kapsamında, İBB ve bağlı iştiraklerde görev almış 210 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Şubesi tarafından ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

İBB'de görev yapmıştı

Utku Cihan, 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Ulaşım Planlama Müdürü olarak göreve başladı. Ardından Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü görevini vekâleten yürüttü. 2020 yılında Ulaşım Daire Başkanlığı görevine atanan Cihan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Hopa Belediye Başkanı seçildi.

Cihan: “Endişe etmeyin, görevimizin başındayız”

Cihan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Şubesi tarafından ifadeye çağrıldığını belirtti ve şöyle dedi:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı dönemime ilişkin olarak ifadeye çağrıldım. Şu anda Hopa Belediye Başkanı olarak görev yaptığımı belirterek ifademi Hopa’da vermek istediğimi ilettim. İfademi Hopa’da vereceğim. Arayan, mesaj atan, dayanışma gösteren herkese teşekkür ediyorum. Endişe etmeyin, görevimizin başındayız.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
hopa belediyesi ibb soruşturması Utku Cihan ekrem imamoğlu
ilgili haberler
Divan Otelleri Genel Müdürü Tomruk, İBB soruşturmasında ifade verdi
20 Ekim 2025
/haber/divan-otelleri-genel-muduru-tomruk-ibb-sorusturmasinda-ifade-verdi-312713
"KENT UZLAŞISI"NDAN TUTUKLUYDU
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a İBB soruşturmasından ikinci tutuklama
13 Eylül 2025
/haber/sisli-belediye-baskani-resul-emrah-sahan-a-ibb-sorusturmasindan-ikinci-tutuklama-311460
Akın Gürlek, İBB soruşturmasına ilişkin konuştu: Biz dosyamıza güveniyoruz
1 Eylül 2025
/haber/akin-gurlek-ibb-sorusturmasina-iliskin-konustu-biz-dosyamiza-guveniyoruz-311028
İBB soruşturması: 5 tutuklama, 20 kişi adli kontrolle serbest
2 Ağustos 2025
/haber/ibb-sorusturmasi-5-tutuklama-20-kisi-adli-kontrolle-serbest-310079
İBB soruşturmasında tutuklanan Ramazan Gülten baba oldu
29 Temmuz 2025
/haber/ibb-sorusturmasinda-tutuklanan-ramazan-gulten-baba-oldu-309903
İBB soruşturmasında gözaltına alınan 17 kişi adliyede
21 Temmuz 2025
/haber/ibb-sorusturmasinda-gozaltina-alinan-17-kisi-adliyede-309659
“Şoför operasyonu”: İBB soruşturmalarının en tuhaf halkası mı?
15 Temmuz 2025
/haber/sofor-operasyonu-ibb-sorusturmalarinin-en-tuhaf-halkasi-mi-309475
İBB soruşturması: 10 kişi adliyeye sevk edildi
11 Temmuz 2025
/haber/ibb-sorusturmasi-10-kisi-adliyeye-sevk-edildi-309364
