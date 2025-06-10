İBB soruşturması: Ahmet Sari etkin pişmanlıktan tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan isimlerden Sarılar İnşaat’ın sahibi Ahmet Sari etkin pişmanlıktan faydalandı.

İBB soruşturmasında iki kişi daha 'etkin pişmanlık'tan tahliye edildi

İBB’ye yönelik gerçekleştirilen 5. dalga operasyonla birlikte şimdiye kadar toplam 254 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’li belediye başkanları, belediye bürokratları, belediye çalışanları ve iş insanlarının da olduğu 132 kişi tutuklanmıştı. Tutuklanan 19 kişi ‘etkin pişmanlık’ kapsamında ifade vererek tahliye olmuştu. Sari ile birlikte bu sayı 20'ye yükseldi.

Sabah’ın aktardığına göre, Ahmet Sari 2022 yılının sonlarında sekreter tarafından arandıktan sonra Ertan Yıldız ve Fatih Keleş ile Bakırköy'deki İBB ek binasında görüştüğünü ve burada alacaklarını tahsil edebilmek için kendisine para ödemesi gerektiği yönünde bir teklif aldığını iddia etti.

Teklifi başta reddetmesine rağmen, Yıldız ve Keleş'e elden para götürmek zorunda kaldığını öne sürdü.

(AB)