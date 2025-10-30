İBB soruşturması: Adem Soytekin yeniden tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturmasında daha önce etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen ASOY İnşaat’ın sahibi Adem Soytekin, ifadelerinde tutarsızlık tespit edilmesi üzerine yeniden tutuklandı.

Savcılık, ifadelerde çelişki tespit etti

BirGün'ün haberine göre, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Soytekin’in daha önce verdiği ifadeleri yeniden değerlendirdi. Savcılık, Soytekin’in “itirafçı” olarak sunduğu üç farklı beyan arasında çelişkiler ve tutarsızlıklar bulunduğunu belirledi.

Bu tespitlerin ardından 21 Ekim’de savcılık, Soytekin hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme, Soytekin’in “suç örgütüne üye olma” ve “rüşvet almak” suçlamalarıyla yeniden tutuklanmasına karar verdi.

ASOY İnşaat’ın sahibi Adem Soytekin, İBB’ye yönelik mali soruşturma kapsamında 23 Mart’ta tutuklanmıştı. Soytekin, daha sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafta bulunmuş ve 10 Temmuz’da tahliye edilmişti.

Ancak savcılığın yaptığı yeni değerlendirme sonucunda, ifadelerindeki tutarsızlıklar gerekçe gösterilerek ikinci kez cezaevine gönderildi.

Soytekin’in etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan da daha önce “suç örgütüne üye olma” iddiasıyla tutuklanmıştı.

İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan tutuklandı

