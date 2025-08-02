İBB soruşturması: 5 tutuklama, 20 kişi adli kontrolle serbest

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, son dalga operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 5’i tutuklandı, aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in de bulunduğu 20 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 29 Temmuz’da başlatılan operasyonda, İSFALT ve İETT’deki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Cuma günü adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 9’u tutuklama, 16’sı adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Bu kişilerden 5’i tutuklanırken, 20 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma, suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş’a yönelik başlatılmıştı. Aktaş daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakılmıştı. Aynı soruşturmada tutuklanan İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay da iki kez ifade vererek etkin pişmanlıktan yararlanmış ve pazartesi günü tahliye edilmişti. Soruşturma kapsamında 25 kişiye “İSFALT ve İETT'den alınan ihalelere fesat karıştırdığı” suçlaması yöneltildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aktaş’ın 388 ihaleye girdiğini ve bunların yaklaşık 300’ünün kamudan ve AKP’li belediyelerden alındığını belirtmiş, ayrıca Aktaş’ın Isparta Belediye Başkanı’na lüks araç temin ettiğini açıklamıştı.

Operasyonların geçmişi

İBB’ye yönelik operasyonlar, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesinden bir gün sonra, 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlamıştı. 23 Mart’ta ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla tutuklanan İmamoğlu, aynı gün CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ilan edilmişti. Ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

Bugüne kadar yürütülen operasyonlar sonucunda:

97 kişi tutuklandı

206 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi

73 kişi etkin pişmanlıktan yararlandı, bunlardan 41’i tutukluydu

Henüz bir iddianame hazırlanmadı

Soruşturma kapsamında farklı tarihlerde beş ayrı dalga operasyon gerçekleştirildi. İkinci dalgada, İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya da dahil 18 kişi tutuklandı. Üçüncü dalgada Medya AŞ ve Kültür AŞ’deki ihale süreçlerine ilişkin 22 kişi gözaltına alındı; bunlardan 13’ü tutuklandı.

İBB operasyonunda yeni gözaltı dalgası

İBB’ye yönelik operasyonda yeni gözaltılar

CHP'den İBB operasyonuna tepki: İBB fiilen çalışamaz hale getiriliyor

(EMK)