İBB soruşturması: 10 kişi adliyeye sevk edildi

Adliyeye sevk edilen kişiler arasında, Fatih Keleş’in şoförü Hüseyin Yurttaş, Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk ile birlikte muhasebeci Zafer Çimen, iş insanları Salih İlhan ve Bulut Aydöner, Ağaç AŞ çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or ve Ümit Polat yer alıyor.