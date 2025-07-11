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Yayın Tarihi: 11 Temmuz 2025 11:16
 ~ Son Güncelleme: 11 Temmuz 2025 11:20
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İBB soruşturması: 10 kişi adliyeye sevk edildi

Adliyeye sevk edilen kişiler arasında, Fatih Keleş’in şoförü Hüseyin Yurttaş, Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk ile birlikte muhasebeci Zafer Çimen, iş insanları Salih İlhan ve Bulut Aydöner, Ağaç AŞ çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or ve Ümit Polat yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İBB soruşturması: 10 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve İBB Başkan Danışmanı, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un şoförlerinin de aralarında bulunduğu toplam 10 kişi, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen kişiler arasında, Fatih Keleş’in şoförü Hüseyin Yurttaş, Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk ile birlikte muhasebeci Zafer Çimen, iş insanları Salih İlhan ve Bulut Aydöner, Ağaç AŞ çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or ve Ümit Polat yer alıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 9 Temmuz'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan bu 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilerek soruşturma süreci devam ediyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu ekrem imamoğlu
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