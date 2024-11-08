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Yayın Tarihi: 8 Kasım 2024 15:35
 ~ Son Güncelleme: 8 Kasım 2024 15:39
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İBB Şehir Tiyatroları'nda 13-17 Kasım haftası

Oyun biletleri, Şehir Tiyatroları’nın gişelerinden, web sitesinden, biletinial.com’dan ve mobil uygulamadan temin edilebilir.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İBB Şehir Tiyatroları'nda 13-17 Kasım haftası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu hafta 15 oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Şehir Tiyatroları'nın 110. yılında Suat Derviş’ten Euripides’e, Lucy Kirkwood’tan Molière’e uzanan klasik ve çağdaş eserler sanatseverleri bekliyor.

Bu hafta sahnelenecek oyunlar arasında, "Gök Kubbe*", "Tartuffe", "Hayat Der Gülümserim", "Fosforlu Cevriye", "Godot Geldi", "İfigenya", "İkinci Perdenin Başı", "Gidiş Dönüş Moskova (Retro)", "Zehir", "Masal", "Bekçi ile Postacı", "Herkes Sihirbaz Olacak", "Rüya", "Bir Gece Masalı" ve "Çöpsüz Dünya" bulunuyor.

Şehir Tiyatroları, "İstanbul Şiirle Buluşuyor" başlığı altında Edip Cansever’in "Oteller Kenti" adlı eserini sahneliyor. Hümay Güldağ’ın uyarlayıp yönettiği bu özel etkinlik, 17 Kasım 2024 tarihinde Müze Gazhane Meydan Sahne’de izleyiciyle buluşacak.

Oyun biletleri, Şehir Tiyatroları’nın gişelerinden, web sitesinden, biletinial.com’dan ve mobil uygulamadan temin edilebilir.

(EMK)
- **Rüya** (5+ Yaş): Bir çocuğun hayvan dostlarıyla mücadelesi. Ümraniye Sahnesi.
- **Bir Gece Masalı** (5+ Yaş): Dostluk üzerine bir masal. Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi.
- **Çöpsüz Dünya** (3+ Yaş): Sıfır atık temalı bir çocuk oyunu. Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi.

Her yaştan izleyiciye hitap eden bu oyunlar, tiyatro sezonunun en dikkat çeken eserleri arasında yer alıyor.

Haber Yeri
İstanbul
ibb şehir tiyatroları Hayat mı? Tiyatro mu?
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/haber/tamer-karadagli-yonetimindeki-devlet-tiyatrolari-usulsuz-atama-ve-ihaleler-300133
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