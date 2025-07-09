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Yayın Tarihi: 9 Temmuz 2025 11:01
 ~ Son Güncelleme: 9 Temmuz 2025 11:06
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İBB operasyonunda yeni gözaltı dalgası

Yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 10 kişi hakkında yeni gözaltı kararı verdi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İBB operasyonunda yeni gözaltı dalgası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlattığı soruşturmada yeni gözaltılar var.

Aralarında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ile İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförlerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. İsimler şöyle:

  • İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurttaş,
  • İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca,
  • İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk,
  • Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı ve İBB Meclis Üyesi İbrahim Özkan’ın şoföru Mustafa Bostancı
  • Muhasebeci Zafer Çimen,
  • İş insanları Salih İlhan ve Bulut Aydöner,
  • Ağaç AŞ çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or ile Ümit Polat

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu
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