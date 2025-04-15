İBB operasyonunda iddialar ve yanıtlar
İBB'ye yönelik operasyon, Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanmasının ardından çok sayıda yolsuzluk iddiası ortaya atıldı. İddiaların kimi yargı makamları tarafından sorgu sırasında soruldu kimi bazı basın-yayın organlarında dile getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise iddialara yanıt verdi. İddialar ve yanıtlar adeta bir bilgi bombardımanına dönüştü ve zihinleri karıştırdı. Sizler için hem iddiaları hem yanıtları özetleyerek derledik.
İSPARK verileri usulsüz olarak paylaştı iddiası
YANIT: Söz konusu tarihte veriler yalnızca basılı olarak saklanıyor, dijital sistem henüz aktif değildi. Bu nedenle teknik olarak herhangi bir veri paylaşımı mümkün değildir. İddia edilen özel şirkete herhangi bir veri aktarımı yapılmamıştır.
KİPTAŞ sadece 79 daire dönüştürdü iddiası
YANIT: 2019’dan bugüne kadar KİPTAŞ 11.684 bağımsız birimi tamamladı, 25 projede yapım ve uzlaşma süreci sürüyor. “İstanbul Yenileniyor” sistemine 1.8 milyon kişiyi ilgilendiren başvurular yapıldı. Kamu bankalarının kredi vermeyi reddetmesi süreci zorlaştırdı, ancak İBB kendi destek paketiyle vatandaşlara destek oldu.
Deniz taksiler atıl halde bekletiliyor iddiası
YANIT: Taksiler aktif olarak hizmet veriyor, sosyal medyada paylaşılan görüntüler bakım sırasında park halinde bekleyen araçlara aittir. Planlı bakım, tüm ulaşım araçlarında uygulanan standart bir işlemdir. Bu yatırım İstanbul halkının denize erişimini artırmak için kullanılmaktadır.
KÜLTÜR A.Ş. usulsüzlük iddiaları
YANIT: Tüm reklam alanları yasal ihalelerle tahsis edilmiş, yalnızca sözleşmede belirtilen bölgelerde faaliyet yürütülmüştür. Alt yüklenici firmaya yalnızca sözleşme kapsamındaki işler için ödeme yapılmıştır. Kamu zararı oluşmamış, aksine Kültür A.Ş. kâr etmiştir.
CHP delegesine KİPTAŞ’tan daire verildi iddiası
YANIT: Bahsi geçen kişi daireleri 2002 yılında, AKP döneminde halk satışından satın almıştır. Herhangi bir imtiyaz ya da ayrıcalık söz konusu değildir. Ödemeleri kendisi yapmıştır.
Boğaz'da 10 milyon dolarlık rüşvet iddiası
YANIT: İBB, Vaniköy’deki yasa dışı yapıya müdahale etmiş, mühürleme ve yıkım işlemini gerçekleştirmiştir. Süreçte herhangi bir ayrıcalık ya da rüşvet söz konusu değildir. Tüm işlemler yasal prosedürlere uygundur.
Cenaze aracıyla Yunanistan'a para kaçırıldı iddiası
YANIT: İBB’nin cenaze araçları yurt dışına çıkmaz; bu mümkün değildir. Bahsedilen tarihlerde ne İpsala ne Pazarkule’ye araç gönderilmiştir. GPRS kayıtlarında da böyle bir hareket yoktur. İddia hem teknik hem de hukuki olarak gerçek dışıdır.
560 milyar TL yolsuzluk iddiası
YANIT: İBB’nin 6 yıldaki toplam bütçesi 497 milyar TL’dir. Bu kaynakla İstanbul’da ulaşımdan altyapıya çok sayıda hizmet yürütülmektedir. Sayıştay ve diğer denetim kurumları her yıl tüm işlemleri denetlemektedir.
İETT’de usulsüzlük ve eski parça iddiası
YANIT: Tüm bakım ve onarımlar ulusal standartlara göre orijinal, sıfır parçalarla yapılmaktadır. Arıza oranları yıllar içinde yüzde 50'nin üzerinde azalmıştır. İftira atan kişi İETT personeli değildir; yüklenici firma tarafından çıkarılmıştır.
Hizmetler Hakkari'deki şirkete peşkeş çekildi iddiası
YANIT: İhale açık usulle, EKAP üzerinden yapıldı ve Türkiye’nin her yerinden firmaların katılımına açıktı. Kazanan firma daha önce İBB ile hiç çalışmamış bir firmadır. Her adım şeffaf şekilde yasalara uygun yürütülmüştür.
Fatih Keleş'e huzur hakkı ödendi iddiası
YANIT: Fatih Keleş’in İSFALT yönetiminde hiçbir görevi olmamıştır. Bu nedenle kendisine herhangi bir ödeme yapılması da mümkün değildir. Söz konusu iddia tamamen asılsızdır.
Appflyer üzerinden veri paylaşımı iddiası
YANIT: İstanbul Senin uygulamasında Appsflyer adlı yazılım kullanılmamıştır. Herhangi bir reklam, analiz ya da veri paylaşımı yapılmamıştır. Tüm süreçler KVKK’ya uygun yürütülmektedir.
İBB operasyonunda suçlamaya konu olan şirketi bakanlık desteklemiş
Bayrampaşa 2. etap 5 yıldır bekletiliyor iddiası
YANIT: 2. Etap 2023’te rezerv yapı ilan edildi, plan onayı süreci bakanlıkta sürmektedir. Yıkımlar başladı, geçici konut teslimleri yapılmakta. İBB süreci vatandaş lehine hızlandırmak için kira yardımı ve yerinde dönüşüm seçenekleri sunmaktadır.
İSPARK emniyet araçlarını fişliyor iddiası
YANIT: Plakalar, ücretsiz otopark hakkı kapsamında resmi yazıyla İBB’ye iletilmiştir. Girişler KVKK’ya uygun şekilde sistemde tanımlanmıştır. Yetkisiz hiçbir veri kaydı yapılmamıştır.
Filo araç ihalelerine müdahale edildi iddiası
YANIT: Araç kiralama ihaleleri EKAP üzerinden açık şekilde yapıldı. Tüm teklifler ihale komisyonunca değerlendirildi, kazanan firmalar yasal sözleşmelerle işe başladı. Her şey kamuya açık ve mevzuata uygundur.
KİPTAŞ paravan şirkete 2.1 milyarlık ihale verdi iddiası
YANIT: İhale 21/b maddesine göre EKAP üzerinden yapıldı. En düşük teklifi veren firma ile sözleşme imzalandı, avanslar teminat mektubu ile güvenceye alındı. Ödemeler hakediş ve fatura karşılığı yapılmaktadır.
İSBİKE bisikletleri kayboldu iddiası
YANIT: Bisikletlerin bir kısmı kullanım ömrünü tamamladığı için sistem değiştiriliyor. Yeni sistemde elektrikli bisikletlerle istasyonsuz model uygulanacak. Bu model özel firmalarca işletilecek, İBB bütçesini zorlamayacak.
Kişisel veriler satılıyor iddiası
YANIT: İstanbul Senin uygulamasında veriler açık rıza ile toplanır, sadece İBB hizmetleri için kullanılır. Herhangi bir şirket, kurum ya da kişiyle paylaşım yapılmamıştır. Sistem, İçişleri Bakanlığı ile entegre şekilde çalışmaktadır.
Zafer Gül'ün rüşvet ifadesi
YANIT: Gül, 2021’de verdiği ifadede “rüşvet yok” derken, 2025’te bunun tam tersini söyledi. Aynı olay hakkında çelişkili ifadeler vermesi, ifadenin inandırıcılığına gölge düşürmektedir. Bu tür değişiklikler soruşturmaların siyasi baskı altında ilerlediğine dair şüphe uyandırmaktadır.
(Mİ)