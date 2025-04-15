İBB operasyonunda iddialar ve yanıtlar

İSPARK verileri usulsüz olarak paylaştı iddiası

YANIT: Söz konusu tarihte veriler yalnızca basılı olarak saklanıyor, dijital sistem henüz aktif değildi. Bu nedenle teknik olarak herhangi bir veri paylaşımı mümkün değildir. İddia edilen özel şirkete herhangi bir veri aktarımı yapılmamıştır.

KİPTAŞ sadece 79 daire dönüştürdü iddiası

YANIT: 2019’dan bugüne kadar KİPTAŞ 11.684 bağımsız birimi tamamladı, 25 projede yapım ve uzlaşma süreci sürüyor. “İstanbul Yenileniyor” sistemine 1.8 milyon kişiyi ilgilendiren başvurular yapıldı. Kamu bankalarının kredi vermeyi reddetmesi süreci zorlaştırdı, ancak İBB kendi destek paketiyle vatandaşlara destek oldu.