ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 1 Ağustos 2025 08:53
 ~ Son Güncelleme: 1 Ağustos 2025 10:01
2 dk Okuma

İBB operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında 25 kişiye “İSFALT ve İETT'den alınan ihalelere fesat karıştırdığı” suçlaması yöneltiliyor.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İBB operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
Ankara'da İmamoğlu'na destek eylemi, 19 Mart 2025. (Fotoğraf: AA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSFALT ve İETT'deki ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında 25 kişiye “İSFALT ve İETT'den alınan ihalelere fesat karıştırdığı” suçlaması yöneltiliyor.

Aziz İhsan Aktaş'ın “elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne” yönelik soruşturmada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Aktaş, 30 Nisan ve 11 Mayıs'ta ek ifade vermişti.

Soruşturma kapsamında İSFALT ve İETT'den aldığı ihalelere fesat karıştırdıklarının belirlenmesi üzerine çalışma başlatılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ihale komisyonlarında yer alan kişilerin de aralarında olduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da operasyon düzenlenmiş, 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonda gözaltına alınan 25 kişi şöyle:

"İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı Kazım Taylan Sever, İETT Mali Hizmetler Daire Başkanı Şeyhmus Oral, İETT İkitelli Garaj Şube Müdürü Halil İbrahim Kaya, İETT İhale İşleri Şube Müdürü Cevdet Akarsu, İETT Muhasebe Şube Müdürü Ali Haydar Topçu, İETT Araç Bakım Planlama ve Koordinasyon şefi Ülkü Kaya, İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, İSFALT İdari İşler Müdürlüğü'nde şef Göktunç Şentürk, İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürlüğü'nde şef Erenay Delipınar ve Ahmet Savaş, İSFALT İdari İşler Müdürlüğü'nde uzman Murat Delice, İSFALT İdari İşler Müdürlüğü'nde görevli müdür Murathan Altınışık, Oktay Aktaş, Mehmet Karataş, Zafer Sola, eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sıralı, Halil Yanmaz, eski Satın Alma Daire Başkanı Taşkın Ilıca, Kağıthane Garaj Şube Müdürü Samet Alptuğ Arıkan, Yunus Garajı Şube Müdürü Şevket Eygi, eski Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanı Vahdet Melikoğlu, eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Levent Tunca, Veli Rıdvanoğlu"

İBB'ye yeni operasyon: 25 kişi hakkında gözaltı kararı
İBB'ye yeni operasyon: 25 kişi hakkında gözaltı kararı
29 Temmuz 2025
“Şoför operasyonu”: İBB soruşturmalarının en tuhaf halkası mı?
“Şoför operasyonu”: İBB soruşturmalarının en tuhaf halkası mı?
15 Temmuz 2025
Tutuklu İBB yöneticisi Yavuz Saltık: Ben hizmet ettim, suç üretildi
Tutuklu İBB yöneticisi Yavuz Saltık: Ben hizmet ettim, suç üretildi
10 Temmuz 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu ekrem imamoğlu Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak aziz ihsan aktaş
ilgili haberler
İBB'ye yeni operasyon: 25 kişi hakkında gözaltı kararı
29 Temmuz 2025
/haber/ibb-ye-yeni-operasyon-25-kisi-hakkinda-gozalti-karari-309902
İBB soruşturmasında gözaltına alınan 17 kişi adliyede
21 Temmuz 2025
/haber/ibb-sorusturmasinda-gozaltina-alinan-17-kisi-adliyede-309659
İBB’ye yönelik operasyonda yeni gözaltılar
18 Temmuz 2025
/haber/ibbye-yonelik-operasyonda-yeni-gozaltilar-309577
Tutuklu İBB yöneticisi F. Pınar Türker: Alnım ak, başım dik, özgürlüğüme kavuşacağım
11 Temmuz 2025
/haber/tutuklu-ibb-yoneticisi-f-pinar-turker-alnim-ak-basim-dik-ozgurlugume-kavusacagim-309389
Tutuklu İBB yöneticisi Yavuz Saltık: Ben hizmet ettim, suç üretildi
10 Temmuz 2025
/haber/tutuklu-ibb-yoneticisi-yavuz-saltik-ben-hizmet-ettim-suc-uretildi-309285
İBB İSPER Emekçileri’nden ‘TİS’ tepkisi
7 Temmuz 2025
/haber/ibb-isper-emekcilerinden-tis-tepkisi-309222
AB’den Türkiye Gazetesi, Akşam, Yeni Şafak’a: İBB haberinizi düzeltin
26 Haziran 2025
/haber/abden-turkiye-gazetesi-aksam-yeni-safaka-ibb-haberinizi-duzeltin-308849
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İBB'ye yeni operasyon: 25 kişi hakkında gözaltı kararı
29 Temmuz 2025
/haber/ibb-ye-yeni-operasyon-25-kisi-hakkinda-gozalti-karari-309902
İBB soruşturmasında gözaltına alınan 17 kişi adliyede
21 Temmuz 2025
/haber/ibb-sorusturmasinda-gozaltina-alinan-17-kisi-adliyede-309659
İBB’ye yönelik operasyonda yeni gözaltılar
18 Temmuz 2025
/haber/ibbye-yonelik-operasyonda-yeni-gozaltilar-309577
Tutuklu İBB yöneticisi F. Pınar Türker: Alnım ak, başım dik, özgürlüğüme kavuşacağım
11 Temmuz 2025
/haber/tutuklu-ibb-yoneticisi-f-pinar-turker-alnim-ak-basim-dik-ozgurlugume-kavusacagim-309389
Tutuklu İBB yöneticisi Yavuz Saltık: Ben hizmet ettim, suç üretildi
10 Temmuz 2025
/haber/tutuklu-ibb-yoneticisi-yavuz-saltik-ben-hizmet-ettim-suc-uretildi-309285
İBB İSPER Emekçileri’nden ‘TİS’ tepkisi
7 Temmuz 2025
/haber/ibb-isper-emekcilerinden-tis-tepkisi-309222
AB’den Türkiye Gazetesi, Akşam, Yeni Şafak’a: İBB haberinizi düzeltin
26 Haziran 2025
/haber/abden-turkiye-gazetesi-aksam-yeni-safaka-ibb-haberinizi-duzeltin-308849
Sayfa Başına Git