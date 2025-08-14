ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 14 Ağustos 2025 17:16
 ~ Son Güncelleme: 14 Ağustos 2025 17:20
1 dk Okuma

İBB operasyonunda 8 kişiye tutuklama talebi

İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan 13 kişinin 8'i hakkında tutuklama talep edildi, 5 kişiye ise adli kontrol istendi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 8'i hakkında tutuklama talep edildi. Hakimliğe sevk edilen diğer 5 kişi hakkında ise adli kontrol istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 13 kişi 12 Ağustos'ta jandarma ekiplerince gözaltına alınımştı. Emniyet ifadelerinin ardından 13 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

8 kişiye tutuklama talebi

Adliyeye getirilen 13 kişinin savcılık işlemlerinin tamamlanan 13 kişiden 8’i hakkında tutuklama talep edildi. 5 isim için ise adli kontrol tedbiri uygulanması istendi.

Savcılık, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in oğlu Örsan Çetin ile Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Ali Arslan ve Ahmet Işık'ı tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Taner Çetin'in eşi Canan Çetin ile diğer şüpheliler Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Serkan Gürsoy ve Mehmet Ünal ise savcılık adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.

(AB)

