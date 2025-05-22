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Yayın Tarihi: 22 Mayıs 2025 19:31
 ~ Son Güncelleme: 22 Mayıs 2025 20:16
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TANER ÇETİN 20 EYLEMLE SUÇLANIYOR

İBB Operasyonunda 3. Dalga: 13 kişi daha tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne operasyonun üçüncü dalgası kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 13'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin de var.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İBB Operasyonunda 3. Dalga: 13 kişi daha tutuklandı
İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin/Kolaj: bianet.org

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasının üçüncü dalgası kapsamında savcılıktan nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilen 20 kişiden, aralarında İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de olduğu 13'ü tutuklandı.

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında Taner Çetin’in 2015 yılında Avcılar Belediye’sinden ayrılarak Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Beylikdüzü Belediyesi’nde çalışmaya başladığı, İmamoğlu’nun İBB Başkanı olduğu 2019 yılında da İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nda görevlendirildiği anlatıldı.

Savcılığa sevk

İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu ve Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin'in de aralarında bulunduğu 22 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

İBB’ye 3. dalga operasyon: 22 kişi hakkında gözaltı kararı
İBB’ye 3. dalga operasyon: 22 kişi hakkında gözaltı kararı
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Jandarmadaki ifade işlemleri tamamlanan 20 kişi perşembe sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanananlardan 16 'sı tutuklama talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 4 kişiyse hakimliğe adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sevk edildi.

Taner Çetin’in incelenen HTS kayıtlarına göre Murat Ongun’a bağlı hareket ettiğinin tespit edildiği anlatılan sevk yazısında, “MASAK verileri ve ihale evraklarında yapılan incelemeler neticesinde 17 ihalede harcama yetkilisi olarak görev aldığı diğer ihaleler ile bağlantılı olarak toplam 20 eylemden sorumlu olduğu şu aşamada tespit edildi" denildi.

HTS kaydı nedir, ne gösterir?

HTS (Historical Traffic Search) kayıtları, bir kişinin cep telefonu üzerinden yaptığı iletişim trafiğini gösteren verilerdir. Bu kayıtlar kişilerin iletişim kurup kurmadığını ve yaklaşık olarak nerede bulunduklarını gösterir. Ancak kişiler arasında iletişim yoksa, HTS kayıtları, fiziksel temas veya birebir görüşme kanıtı sağlamaz. Kişilerin aynı baz istasyonunun kapsama alanında bulunduğunu gösterebilir. Şehir içi yoğun alanda, baz istasyonu 300 ila 1.000 m yarı çapında dairesel bir alanı kapsayacak şekilde kurulur. Bu mesafaenin büyüklüğü ve içermesi muhtemel kişi sayısı dolayısıyla cep telefonları aynı baz istasyoundan sinyal veren kişilerin, başka delillerle desteklenmedikçe fiziksel temasta bulunduklarının kanıtı sayılmaz.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB İBB 3. dalga operasyonu
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