İBB operasyonu gazete manşetlerinde nasıl yer aldı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dün (19 Mart) üç ayrı soruşturma kapsamında toplam 107 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB yöneticileri ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan dâhil 7 kişiye, “kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme” suçlaması yöneltildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan “İmamoğlu suç örgütü” açıklaması

Diğer bir soruşturmada ise İmamoğlu, İBB yöneticileri ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın da aralarında bulunduğu 100 kişi hakkında ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz da Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Gözaltındaki Saymaz: Hakkımda suç isnat edilemediği için Gezi dosyasına atılmak isteniyorum

İBB operasyonu, günün en dikkat çeken gelişmesi olarak tüm gazetelerin manşetlerinde yer aldı. İktidara eleştirel yaklaşan yayın organlarında “darbe” olarak nitelendirilirken, ana akım medyada “suç örgütü” vurgusu ön plana çıkarıldı.

BirGün: "Bu halk yenilmez"

Evrensel: "Heybeden darbe çıktı"

Yeni Yaşam: “Darbeyle dizayn”

Sözcü: "Önce Allah'a sonra milletime emanetim"

Karar: "İmamoğlu'na şafak baskını"

Milli Gazete: "İmamoğlu ve 106 kişi gözaltına alındı"

Yeni Asya: "Bu tablo hukuk devletine yakışmıyor"

Dünya: "Borsa İstanbul devre kesti, euro, dolar tarihi zirvelerde"

Akşam: "Suç örgütü elebaşı"

Türkiye: "Hiç kimse dokunulmaz değildir"

Türkgün: "İBB'ye büyük operasyon"

Milat: "Terör ve yolsuzluk"

Yeni Şafak: "İmamoğlu gözaltında"