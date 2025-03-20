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Yayın Tarihi: 20 Mart 2025 09:35
 ~ Son Güncelleme: 20 Mart 2025 11:20
2 dk Okuma

İBB operasyonu gazete manşetlerinde nasıl yer aldı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanları ile İBB yöneticilerine yönelik gözaltı operasyonları, iktidara eleştirel yaklaşan yayın organlarında “darbe” olarak nitelendirilirken, ana akım medyada “suç örgütü” vurgusu ön plana çıkarıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İBB operasyonu gazete manşetlerinde nasıl yer aldı?
*CHP Genel Merkezi önünde İmamoğlu'na destek eylem, 19 Mart 2025. (Fotoğraf: AA)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dün (19 Mart) üç ayrı soruşturma kapsamında toplam 107 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB yöneticileri ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan dâhil 7 kişiye, “kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme” suçlaması yöneltildi.

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Diğer bir soruşturmada ise İmamoğlu, İBB yöneticileri ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın da aralarında bulunduğu 100 kişi hakkında ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz da Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek” suçlamasıyla gözaltına alındı.

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İBB operasyonu, günün en dikkat çeken gelişmesi olarak tüm gazetelerin manşetlerinde yer aldı. İktidara eleştirel yaklaşan yayın organlarında “darbe” olarak nitelendirilirken, ana akım medyada “suç örgütü” vurgusu ön plana çıkarıldı.

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(VC)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu ekrem imamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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