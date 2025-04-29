İBB operasyonu: 18 kişi serbest bırakıldı 30 kişinin daha tutuklanması isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 19 Mart darbesi kapsamında tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na karşı yürütülen adli işlemler çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 52 kişiden 4'ü adli kontol koşuluyla serbest bırakılmıştı.

30'u tutuklama, diğerleri adli kontrol istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 48 kişiden 18'i sorgularından sonra savcılık istemi doğrultusunda serbest bırakıldı.

Serbest bırakılanlar: Aralarında İmamoğlu'nun İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun da bulunduğu, Mustafa Kemal Özcengiz, Onur Can Tekbaş, Faik Özberk, Dursun Balcıoğlu, Can Akın Çağlar, Turan Aydoğan, Hülya Kırlıova, Oya Özinan, Mehmet Şahin, Serap Öbekçi, Meral Çakır, Turgut Tuncay Özbilgin, Murat Yazıcı, Mehmet Çakılcıoğlu, İhsan Yılmaz, Arif Gürkan Alpay, Erkan Şimşek.

İBB'ye ikinci operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı

Gözaltına alınanlara yöneltilen suçlamalar arasında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" da var.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının tutuklanması sonrasında sürdürülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyon kapsamında 26 Nisan'da 53 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 26 Nisan sabah saatlerinde İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 47 kişi gözaltına alındı.

Kimler var? Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilenler arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gültekin, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, Zabıtadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner, Eski Mezarlık İşleri Dairesi Başkanı Ayhan Koç, Eski Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Önbilgin, İBB eski Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun ve Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevdet Kaya da vardı.

(AEK)