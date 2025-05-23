İBB operasyonları: Kaç kişi tutuklandı?

2025 yılı boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik adım adım ilerleyen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran operasyonlarda dört ayrı “dalga” halinde çok sayıda belediye çalışanı, yönetici ve özel sektör temsilcisi gözaltına alındı. Bu operasyonlar, başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere birçok ismin gözaltına alınması, tutuklanması ve bazıları hakkında ev hapsi kararı verilmesiyle dikkat çekti.

1. Dalga Operasyonu – 19 Mart 2025

İlk operasyon dalgası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı kapsamlı bir yolsuzluk ve suç örgütü soruşturmasıyla başladı. Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere toplam 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Suçlamalar oldukça ağırdı: “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “rüşvet almak”, “ihaleye fesat karıştırmak”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi” ve “terör örgütüne yardım”.

İmamoğlu, gözaltına alındıktan dört gün sonra, 23 Mart 2025 tarihinde tutuklandı. Onunla birlikte toplam 31 kişi tutuklandı. Bu operasyon, sürecin hem siyasi hem de hukuki boyutunun en çok tartışıldığı kırılma noktalarından biri oldu.

2. Dalga Operasyonu – 26 Nisan 2025

İkinci dalga, kamuoyunda daha fazla ismin ortaya çıkmasıyla gündeme oturdu. Bu defa gözaltına alınanlar arasında İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu gibi isimler de vardı. Toplam 52 kişi gözaltına alındı, savcılık bunlardan 30’u için tutuklama istedi. Mahkeme 18 kişiyi tutukladı, 26 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bu dalgada, bazı önemli isimler hakkında konutu terk etmeme (ev hapsi) kararı da verildi. Bunlar arasında:

· Şafak Başa (İSKİ Genel Müdürü)

· Zeynep Ayten Gözdem Ongun (Murat Ongun’un eşi)

· Adem Şanlısoy (İSKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı)

· Rasim Kaya (iş insanı) bulunuyordu.

3. Dalga Operasyonu – 20 Mayıs 2025

Üçüncü operasyon dalgası, özellikle İBB’nin medya ve tanıtım birimlerine odaklandı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu dalga ile birlikte İBB dosyalarında “etkin pişmanlıktan” yararlananların sayısı dörde çıktı.

Etkin pişmanlıktan yararlandığı ifade edilen isimler:

· Murat Abbas (İBB Kültür AŞ Müdürü)

· Ertan Yıldız (İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı)

· Ahmet Çiçek (Neva Organizasyon sahibi)

· Noyan Kırmızıgül (Bu dalgada gözaltına alındı)

Ayrıca bu süreçte önce tutuklanıp daha sonra ev hapsiyle tahliye edilen kişiler de oldu. Bunlar:

· Songül Çar (İSPER uzmanı)

· Fikret Şimşek ve Yılmaz Şimşek (iş insanları)

· Mehmet İlhan Gülay (Gülaylar Altın İcra Kurulu Üyesi)

4. Dalga Operasyonu – 23 Mayıs 2025

Son olarak, dördüncü dalga operasyonu İBB’nin en üst düzey bürokratlarını ve iştirak yöneticilerini hedef aldı. Aralarında İmamoğlu’nun özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu, koruma müdürü Mustafa Akın, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay gibi çok sayıda yönetici ve mühendis yer aldı.

Bu dalgada toplam 49 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturma devam ettiği için henüz net tutuklama ve adli kontrol kararları açıklanmadı. (23 Mayıs 12.40 itibarı ile)

Dördüncü etkin pişmanlık İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonla beraber, İBB soruşturmaları kapsamında şimdiye kadar "etkin pişmanlıktan" faydalandığı ortaya çıkan kişi sayısı da 4'e yükseldi. İBB'ye bağlı Kültür AŞ Müdürü Murat Abbas, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız ve Neva Organizasyon Şirketi sahibi Ahmet Çiçek'in ardından son dalgada gözaltına alınan Noyan Kırmızıgül'ün de etkin pişmanlıktan faydalandığı sevk yazısında yer aldı.

1.Dalga Operasyonu – 19 Mart 2025 · Gözaltı: 106 kişi · Tutuklama: 31 kişi (Ekrem İmamoğlu dahil) 2. Dalga Operasyonu – 26 Nisan 2025 · Gözaltı: 52 kişi · Tutuklama: 18 kişi · Adli kontrolle serbest: 26 kişi · Ev hapsi: 4 kişi o Şafak Başa o Zeynep Ayten Gözdem Ongun o Adem Şanlısoy o Rasim Kaya 3. Dalga Operasyonu – 20 Mayıs 2025 · Gözaltı: 22 kişi · Tutuklama: Belirtilmemiş · Adli kontrol: Belirtilmemiş · Ev hapsi (önce tutuklanıp sonradan ev hapsine çevrilenler): 4 kişi o Songül Çar o Fikret Şimşek o Yılmaz Şimşek o Mehmet İlhan Gülay 4. Dalga Operasyonu – 23 Mayıs 2025 · Gözaltı: 49 kişi · Tutuklama / adli kontrol / ev hapsi: Henüz açıklanmadı (soruşturma devam ediyor) 19 Mart 2025 tarihinde başlayan ilk operasyon dalgasından bu yana, elde edilen verilere göre: · Gözaltına alınan kişi sayısı: 229 · Tutuklanan kişi sayısı (en az): 49 · Adli kontrolle serbest bırakılan kişi sayısı (en az): 26 · Ev hapsi kararı verilen kişi sayısı (kesin): 8

Ekrem İmamoğlu ve "Kent Uzlaşısı" Soruşturması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart 2025 tarihinde sabah saatlerinde gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, İmamoğlu'nun "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "ihaleye fesat karıştırmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "terör örgütüne yardım" gibi suçlamalarla karşı karşıya olduğu bildirildi .

İmamoğlu, "Kent Uzlaşısı" dosyasından serbest bırakılırken, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklandı

Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanlarının tutuklanması

Soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da gözaltına alındı. Her iki başkan, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı .

Ayrıca, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir de aynı soruşturma kapsamında tutuklandı .

Görevden uzaklaştırmalar ve kayyım atamaları

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'i kayyım olarak atadı.

Ayrıca, tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da görevlerinden uzaklaştırıldı

Soruşturmanın kapsamı ve suçlamalar

"Kent Uzlaşısı" soruşturması, İstanbul yerel seçimleri sürecinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "kent uzlaşısı" temelinde terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) çatı yapılanmasıyla ittifak yapıldığına dair iddialar üzerine başlatıldı

Soruşturma kapsamında, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan da tutuklandı. Polat mücadelenin sonunda, sağlık sorunları nedeniyle ev hapsine alındı.

Kent Uzlaşısı ve HDK

Ayrıca, 2025 yılında İstanbul'da yürütülen "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında, aralarında belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı .

Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı, ancak "Kent Uzlaşısı" dosyasından serbest bırakıldı .

Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) yönelik ayrı bir soruşturma çerçevesinde ise, 18 Şubat 2025 tarihinde İstanbul merkezli olarak 10 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 50 kişi gözaltına alındı ve 35 kişi hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. 30 kişi tutuklandı.

Sonuç olarak, "Kent Uzlaşısı" ve HDK'ye yönelik soruşturmalar kapsamında toplamda 60 kişi gözaltına alındı. Toplamda 40 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan şimdiye kadar ilk kez hakim karşısına çıkarılanlardan Pınar Aydınlar serbest bırakıldı.Aynı soruşturmada tutuklanan Ahmet Saymadi (21 Mayıs çarşamba günü) Çağlayan'dakli İstanbul Adliyesi'ndeki ilk duruşmada serbest bırakılmadı.

Ayrıca 14 Mayıs’ta Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 21 Şubat’ta tutuklanan 3 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne tutulan HDK Genel Meclis üyesi Esengül Demir, DEM Parti MYK üyesi Semiha Şahin ve Saime Oğuzhan hakkında tensiple tahliye kararı verildi. Tahliye edilenler hakkında, yurtdışı yasağı adli kontrol şartı uygulandı.

Ayrıca 21 Mayıs’ta tahliye taleplerini reddeden İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi 10 kişinin tutukluğunun devamına karar vererek davayı adli tatilin bitimi sonrasına erteledi. İkinci duruşma eylülde yapılacak.

Duruşmada tutuklu olarak mahkeme önüne getirilenler arasında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ve Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen, Beyoğlu Belediye Başkan Danışmanı İkbal Polat vardı.

ddianameye göre Cemalettin Yüksel’in 313, Livan Gür’ün ise 52 farklı şüpheliyle iletişim kurduğu tespit edildi. Bu kişiler arasında, 8 kişinin “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla arandığı, 8 kişinin ise halen bu suçtan cezaevinde olduğu öne sürüldü.

Soruşturmanın merkezindeki ilçelerde seçim sonuçları

Davada adı geçen belediyelerden Kartal’da, CHP’li Gökhan Yüksel 2024 yerel seçimlerinde %54,77 oy oranıyla başkan seçilmişti. Ataşehir’de ise yine CHP adayı Onursal Adıgüzel %56,39 oyla sandıktan galip çıkmıştı. Her iki ilçede de DEM Parti aday çıkarmamıştı.

"Kent uzlaşısı" nedir? DEM Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ‘kent uzlaşısı’ formülüyle girdi. Kent uzlaşısı ilk olarak 4 Aralık 2023’te ilk kez dile getirildi. DEM Parti, kent uzlaşısı ile Türkiye’nin her yerinde halkın üzerinde uzlaştığı isimleri aday olarak belirleyeceğini ifade etti. DEM Parti, bu stratejiyle farklı illerde farklı siyasi partilerle işbirliği yapılabileceğini açıkladı. İstanbul Esenyurt adayı Prof. Dr. Ahmet Özer, kent uzlaşısı kapsamında aday gösterildi ve başkan seçildi. Özer, göreve başladıktan yedi ay sonra 30 Ekim 2024’te tutuklandı. HDK nedir, ne zaman kuruldu? HDK, 15 Ekim 2011’de 800 delege ile yaptığı toplantının ardından kuruluşunu ilan etti. Emek ve demokrasi güçlerinin, azınlıkların, inanç topluluklarının, sosyalist partilerin, kadınların, LGBTİ+’ların, çevre hareketlerinin ve Türkiye’deki tüm hak savunucularının içinde yer aldığı bir yapı olarak kuruldu. Mahalle, belde, kent meclisleri yoluyla "siyaseti toplumsallaştırmayı" hedeflediğini belirten HDK, kuruluş amacını şöyle özetliyor: "Kongremiz, tüm demokratik muhalefet güçlerinin mücadele alanlarını, ortak mücadele alanı olarak görür ve buradan güç alır. Kongremiz, tüm ezilenlerin ve sömürülenlerin; işçilerin, emekçilerin, göçmenlerin, kadınların, köylülerin, gençlerin, emeklilerin, engellilerin, LGBT bireylerin, dışlanan ve yok sayılan bütün halkların, tüm inanç topluluklarının, yaşam alanları tahrip edilenlerin buluştuğu ortak bir mücadele zeminidir."

Notlar: Ev hapsi kararı verilmiş kişi sayısı 8 olarak teyitlidir. İmamoğlu’nun da dahil olduğu Kent Uzlaşısı soruşturması ayrı bir başlık altında yansıtıldı. Genel sayıya ve diğer sayılara dahil değildir.

(EMK)