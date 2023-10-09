İBB'nin üniversite öğrencilerine vereceği burs miktarı 7 bin 500 TL'ye yükseltildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) "Genç Üniversiteli Desteği" projesinde bu dönem öğrencilere geri ödemesiz olarak verilecek 6 bin liralık eğitim desteği 7 bin 500 liraya çıkarıldı.

Destekten faydalanmak isteyen öğrenciler, 20 Ekim'e kadar İBB’nin, “İstanbul Senin” mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilecek. İBB, proje kapsamında 75 bin öğrenciye eğitim yardımında bulunuyor.

İBB'den yapılan açıklamada, "Genç Üniversiteli Desteği’ projesinde bu dönem öğrencilere geri ödemesiz olarak verilecek 6 bin liralık eğitim desteği 7 bin 500 liraya çıkarıldığı bildirildi. Açıklamaya göre, destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin İBB’nin, “İstanbul Senin” uygulamasını indirerek, uygulama üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Proje ve kriterler hakkında detaylı bilgiler de, “İstanbul Senin” mobil uygulamasında yer alıyor. 26 Eylül’de başlayan başvurular, 20 Ekim'de sona erecek.

“Genç Üniversiteli Desteği” projesi kapsamında sağlanan destekler geri ödemesiz ve faizsiz olarak veriliyor. Başvurmak isteyen öğrencilerin kendisinin ya da ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi, devlet ya da vakıf/özel üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuması gerekiyor. Ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin de yıl onu başarı notunun 100 üzerinden en az 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması da istenen kriterler arasında yer alıyor.

Genç Üniversiteli Desteği için başvuru genel şartları şunlar:

"- T.C. vatandaşı olmak

- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

- Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

- Ön lisans-lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30

- Yüksek lisans-doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40

- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak.

- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde 100 burslu okuyor olmak.

- Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması.

- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak."

İstenen evraklar

Genç Üniversiteli Desteği'nden yararlanmak isteyen öğrencilerden istenilen evraklar da şöyle:

"- Sabıka kaydı almadığına dair belge

- Disiplin cezası almadığına dair belge

- Aile Vukuatlı Nüfus kayıt örneği belgesi

- Öğrenci belgesi

- Transkript belgesi

- Vakıf/özel okullarda okuyan öğrenciler için yüzde 100 bursluluk belgesi

- Aileninmaddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, maaş bordrosu vb.)

- Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

- Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

- Yurtta veya kirada kaldığına dair belge

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge."

(EMK)