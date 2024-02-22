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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 22 Şubat 2024 13:05
 ~ Son Güncelleme: 22 Şubat 2024 13:14
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İBB'nin konservatuvar öğrencilerine konser desteği devam ediyor

Genç müzisyenler, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nun fuayesinde; solo, duo, trio veya quartet olarak performanslarını sergileyebilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İBB'nin konservatuvar öğrencilerine konser desteği devam ediyor

Konservatuvar öğrencileri, “İBB Genç Müzisyenlere Destek Programı”yla, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nun fuayesinde; solo, duo, trio veya quartet olarak performanslarını sergileyebilecek. Program, konservatuvar öğrencilerine deneyim imkânı sunmanın yanı sıra onlara maddi destek de sağlıyor.

“İBB Genç Müzisyenlere Destek Programı” ile İstanbul’da bulunan üniversitelerin konservatuvar müzik bölümü 3., 4. ve yüksek lisans sınıflarında eğitim gören gençlere, CRR fuaye alanında konser verme imkânı sağlanıyor. Genç müzisyenler CRR’de gerçekleşen her konser öncesi, fuayedeki müzikseverlere kendi performanslarını sunarak deneyim kazanmış oluyor. Öğrencilere bir saatlik performansları sonunda maddi destek de sunuluyor.

Programa katılmak isteyen müzisyenlerin, https://kultursanat.istanbul/ linkindeki formlar kısmından yapabilecekleri başvurular; içeriğin uygunluğu, başvuru yapılan etkinliğin daha önce sahnelenip sahnelenmediği gibi hususlar göz önüne alınarak değerlendirilecek. (AÖ)

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