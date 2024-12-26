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Yayın Tarihi: 26 Aralık 2024 09:38
 ~ Son Güncelleme: 26 Aralık 2024 09:47
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İBB'nin Beyoğlu'ndaki otoparkı tedbir amacıyla boşaltılıyor

Tepebaşı otoparkının kolonlarında gözlemlenen deformasyonla ilgili açıklama yapan İBB, gerekli önlemlerin hızla alınacağını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İBB'nin Beyoğlu'ndaki otoparkı tedbir amacıyla boşaltılıyor
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen Beyoğlu'ndaki Tepebaşı otoparkının gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı boşaltılacağını duyurdu.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada "Dün ve bugün Beyoğlu Tepebaşı otoparkında birkaç noktada gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı olarak bina ve otoparkın boşaltılması kararı alınmıştır. İlgili uzman ekiplerce belirlenecek eylem planı kapsamında söz konusu yapıya ilişkin gerekli tüm önlemler hızla alınacaktır. Süreç boyunca gelişmelerle ilgili olarak kamuoyu bilgilendirilecektir," dendi.

İSPARK tarafından işletilen otoparkta bulunan bazı araçların çıkış yaptığı ve yeni araç girişine izin verilmediği görüldü.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, bariyer ve güvenlik şeridi çekilen giriş bölümünde dubalara, "Tadilat nedeniyle otoparkımız hizmet dışıdır," yazıları asıldı.

Zabıta ekiplerinin tedbir amacıyla beklediği otoparkta görevliler tarafından kolonların kontrol edildiği gözlendi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
İBB Deprem İstanbul Tepebaşı
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