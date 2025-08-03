İBB'nin bağımlılıkla mücadele merkezlerinden 72 bin kişi yararlandı

2020 yılında kurulan Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü ile bireylere, gruplara ve ailelere alkol, madde, tütün kullanım bozukluğu, kumar ve ekran bağımlılığına yönelik koruyucu, önleyici ve rehabilite edici sağlık hizmeti sunuluyor. Bu kapsamda 2021 yılından bu yana geçen 4 senede 72 bin kişiye hizmet verildi.

Evrensel'in aktardığına göre, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Şube müdürlüğü kapsamında 2020 yılından bu yana Bağcılar, Sultanbeyli, Esenyurt, Sultangazi, Ataşehir, Arnavutköy, Beyoğlu, Sancaktepe ve Tuzla’da toplam 9 Sosyal Uyum Destek Merkezi (SUDEM) hizmete açıldı. 2029 yılına kadar SUDEM sayısının 15'e çıkması planlanıyor.

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SUDEM’lerde sadece bağımlı bireylere değil, ailelerine yönelik de hizmet veriliyor. Merkezlerde; bilgilendirme, yönlendirme, bireysel danışmanlık, psikolojik destek, grup çalışmaları, ergoterapi, aile danışmanlığı, sporla rehabilitasyon ve psikoeğitim gibi hizmetler veriliyor.

72 bin kişiye ulaşıldı

İlk SUDEM’in açıldığı 2021 yılından bu yana 72 bin kişiye doğrudan hizmet verildi. Farkındalık ve bilgilendirme eğitimlerinden ise yaklaşık 33 bin kişi faydalandı.

Hizmetler şu başlıklarda sunuluyor: Bilgilendirme ve Danışmanlık: Tedavi süreci hakkında bilgi ve yönlendirme

Bireysel Danışmanlık: BDT ve motivasyonel görüşme temelli destek

Grup Terapisi: Sosyal dayanışma ve empatiyi güçlendirme

Ergoterapi: Yaşam becerilerini ve özgüveni geliştirme

Aile Çalışmaları: İletişimi güçlendirme ve farkındalık sağlama

Sporla Rehabilitasyon: Beyin fonksiyonlarını destekleyen fiziksel aktiviteler

Başvuru nasıl yapılır?

İstanbullular; ALO 153 Çözüm Merkezi'ni arayarak, bmrm@ibb.gov.tr adresine e-posta göndererek veya doğrudan SUDEM merkezlerine başvurarak destek hizmetlerinden faydalanabiliyor.

(AB)