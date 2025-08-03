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Yayın Tarihi: 3 Ağustos 2025 15:38
 ~ Son Güncelleme: 3 Ağustos 2025 16:31
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İBB'nin bağımlılıkla mücadele merkezlerinden 72 bin kişi yararlandı

İBB'nin bağımlılıkla mücadele için 9 ilde kurduğu SUDEM'lerin sayısının 2029 yılına kadar 15'e çıkması planlanıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İBB'nin bağımlılıkla mücadele merkezlerinden 72 bin kişi yararlandı

2020 yılında kurulan Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü ile bireylere, gruplara ve ailelere alkol, madde, tütün kullanım bozukluğu, kumar ve ekran bağımlılığına yönelik koruyucu, önleyici ve rehabilite edici sağlık hizmeti sunuluyor. Bu kapsamda 2021 yılından bu yana geçen 4 senede 72 bin kişiye hizmet verildi.

Evrensel'in aktardığına göre, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Şube müdürlüğü kapsamında 2020 yılından bu yana Bağcılar, Sultanbeyli, Esenyurt, Sultangazi, Ataşehir, Arnavutköy, Beyoğlu, Sancaktepe ve Tuzla’da toplam 9 Sosyal Uyum Destek Merkezi (SUDEM) hizmete açıldı. 2029 yılına kadar SUDEM sayısının 15'e çıkması planlanıyor.

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SUDEM’lerde sadece bağımlı bireylere değil, ailelerine yönelik de hizmet veriliyor. Merkezlerde; bilgilendirme, yönlendirme, bireysel danışmanlık, psikolojik destek, grup çalışmaları, ergoterapi, aile danışmanlığı, sporla rehabilitasyon ve psikoeğitim gibi hizmetler veriliyor.

72 bin kişiye ulaşıldı

İlk SUDEM’in açıldığı 2021 yılından bu yana 72 bin kişiye doğrudan hizmet verildi. Farkındalık ve bilgilendirme eğitimlerinden ise yaklaşık 33 bin kişi faydalandı.

Hizmetler şu başlıklarda sunuluyor:

  • Bilgilendirme ve Danışmanlık: Tedavi süreci hakkında bilgi ve yönlendirme
  • Bireysel Danışmanlık: BDT ve motivasyonel görüşme temelli destek
  • Grup Terapisi: Sosyal dayanışma ve empatiyi güçlendirme
  • Ergoterapi: Yaşam becerilerini ve özgüveni geliştirme
  • Aile Çalışmaları: İletişimi güçlendirme ve farkındalık sağlama
  • Sporla Rehabilitasyon: Beyin fonksiyonlarını destekleyen fiziksel aktiviteler

Başvuru nasıl yapılır?

İstanbullular; ALO 153 Çözüm Merkezi'ni arayarak, bmrm@ibb.gov.tr adresine e-posta göndererek veya doğrudan SUDEM merkezlerine başvurarak destek hizmetlerinden faydalanabiliyor.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
SUDEM İBB bağımlılıkla mücadele
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