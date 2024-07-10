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Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2024 16:04
 ~ Son Güncelleme: 10 Temmuz 2024 16:05
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İBB'nin 10 ilçedeki taşınmaz satışına meclisten onay

Bahçelievler, Kartal, Sarıyer ve Eyüpsultan ilçelerindeki bazı parsellerin imar barışına göre satışı da Meclis'ten geçti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İBB'nin 10 ilçedeki taşınmaz satışına meclisten onay
Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, belediyeye ait bazı taşınmaz ve parsellerin satışına onay verdi.

İBB Meclisi'nin Temmuz ayı ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, İBB'ye ait taşınmazların satışı gündeme alındı.

Komisyon raporları doğrultusunda, Tuzla, Fatih, Kartal, Pendik, Eyüpsultan, Ataşehir, Kağıthane, Bağcılar ve Bayrampaşa ilçelerinde bulunan çeşitli büyüklükteki taşınmazların satışı onaylandı. 

Kordonboyu Sahil Düzenleme Projesi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Bahçelievler, Kartal, Sarıyer ve Eyüpsultan ilçelerindeki bazı parsellerin imar barışına göre satışı da Meclis'ten geçti.

Meclis toplantısında ayrıca, Büyükçekmece'de yürütülen Kordonboyu Sahil Düzenleme Projesi kapsamında otopark alanı konusu da ele alındı.

Hukuk-Altyapı, Mesken ve Emlak Komisyonu'nun ortak raporuna göre, İBB'ye ait olan bu alanın otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla Büyükçekmece Belediyesi'ne 5 yıl süreyle tahsis edilmesi talep edildi ve tahsis kararı oy çokluğuyla kabul edildi. (TY)

yerel yönetimler İBB taşınmazlar
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