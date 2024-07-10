İBB'nin 10 ilçedeki taşınmaz satışına meclisten onay

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, belediyeye ait bazı taşınmaz ve parsellerin satışına onay verdi.

İBB Meclisi'nin Temmuz ayı ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, İBB'ye ait taşınmazların satışı gündeme alındı.

Komisyon raporları doğrultusunda, Tuzla, Fatih, Kartal, Pendik, Eyüpsultan, Ataşehir, Kağıthane, Bağcılar ve Bayrampaşa ilçelerinde bulunan çeşitli büyüklükteki taşınmazların satışı onaylandı.

Kordonboyu Sahil Düzenleme Projesi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Bahçelievler, Kartal, Sarıyer ve Eyüpsultan ilçelerindeki bazı parsellerin imar barışına göre satışı da Meclis'ten geçti.

Meclis toplantısında ayrıca, Büyükçekmece'de yürütülen Kordonboyu Sahil Düzenleme Projesi kapsamında otopark alanı konusu da ele alındı.

Hukuk-Altyapı, Mesken ve Emlak Komisyonu'nun ortak raporuna göre, İBB'ye ait olan bu alanın otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla Büyükçekmece Belediyesi'ne 5 yıl süreyle tahsis edilmesi talep edildi ve tahsis kararı oy çokluğuyla kabul edildi. (TY)