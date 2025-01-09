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Yayın Tarihi: 9 Ocak 2025 11:57
 ~ Son Güncelleme: 9 Ocak 2025 12:05
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İBB: M1 Metro seferlerinde değişiklik yapılacak

M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda, 11 Ocak ile 10 Şubat tarihleri arasında yapılacak çalışmalar nedeniyle sefer planlamasında değişiklik yapılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir kadın metro istasyonunda bir trenin kapısının önünde duruyor. Kadın, koyu lacivert bir üniforma giymiş ve başörtüsü takıyor. Elinde bir çanta taşıyor ve dikkatlice trenin kapısına doğru bakıyor. Metro aracı turuncu ve mavi şeritlere sahip gri renkte, kapıları açık durumda. Platformda sarı renkli bir güvenlik şeridi mevcut, bu da yolcuların güvenli mesafeyi korumasını sağlamak için kullanılıyor. Arka planda metro aracının iç kısmı görülüyor ve boş koltuklar dikkat çekiyor. Fotoğraf, bir metro istasyonunda günlük yaşamın bir anını yansıtıyor.
Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nın otogar istasyonu üzerindeki viyadük düzenleme çalışmaları nedeniyle sefer planlamasında değişiklik yapılacağını açıkladı.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre çalışmalar hafta sonu geceleri gerçekleştirilecek. Çalışma gün ve saatleri şu şöyle:

11 Ocak Cumartesi, 22.30’dan 13 Ocak Pazartesi, 06.00’ya kadar

25 Ocak Cumartesi, 22.30’dan 27 Ocak Pazartesi, 06.00’ya kadar

8 Şubat Cumartesi, 22.30’dan 10 Şubat Pazartesi, 06.00’ya kadar

Bu tarih ve saat aralıklarında Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları arasında metro seferleri yapılamayacak.

Gece metrosu hizmeti verilemeyecek

Otogar Viyadüğü üzerindeki çalışmaların güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde "Gece Metrosu" hizmeti sunulamayacak.

Ayrıca, düzenleme süresince Otogar-Kocatepe, Otogar-Esenler ve Otogar-Terazidere arasında çift yönlü ücretsiz İETT otobüs seferleri düzenlenecek.

(EMK)

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İstanbul
metro İBB İstanbul
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