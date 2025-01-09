İBB: M1 Metro seferlerinde değişiklik yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nın otogar istasyonu üzerindeki viyadük düzenleme çalışmaları nedeniyle sefer planlamasında değişiklik yapılacağını açıkladı.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre çalışmalar hafta sonu geceleri gerçekleştirilecek. Çalışma gün ve saatleri şu şöyle:

11 Ocak Cumartesi, 22.30’dan 13 Ocak Pazartesi, 06.00’ya kadar

25 Ocak Cumartesi, 22.30’dan 27 Ocak Pazartesi, 06.00’ya kadar

8 Şubat Cumartesi, 22.30’dan 10 Şubat Pazartesi, 06.00’ya kadar

Bu tarih ve saat aralıklarında Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları arasında metro seferleri yapılamayacak.

Gece metrosu hizmeti verilemeyecek

Otogar Viyadüğü üzerindeki çalışmaların güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde "Gece Metrosu" hizmeti sunulamayacak.

Ayrıca, düzenleme süresince Otogar-Kocatepe, Otogar-Esenler ve Otogar-Terazidere arasında çift yönlü ücretsiz İETT otobüs seferleri düzenlenecek.

(EMK)