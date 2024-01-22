İBB, kira yardımını 7 bin TL’ye çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un depreme dirençli bir kent haline getirilmesi amacıyla başlattığını duyurduğu kira yardımında güncellemeye gitti.

Çalışmalar kapsamında, Hızlı Tarama Yöntemi ile İBB’nin “en riskli” grupta olduğunu tespit ettiği binalar için yaptığı kentsel dönüşüm kira yardımları yüzde 55 artırıldı.

İBB Encümeninden geçen karara göre, İstanbul’da ikâmet eden maliklere 18 ay boyunca verilen aylık 4 bin 500 TL kira yardımı 7 bin TL’ye çıkarıldı. Kiracılara 12 ay boyunca sağlanan aylık 4 bin 500 TL’lik yardım da yine 7 bin TL’ye yükseltildi.

Binada ikâmet etmeyen maliklere ise 18 ay boyunca aylık 3 bin TL tutarındaki yardım yüzde 50 artırılarak 4 bin 500 TL’ye çıkarıldı.

Çökme ihtimali olan 1556 bina

İBB’den kira yardımı alanlar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verdiği kira yardımından da yararlanabilecekler.

İBB yetkisinde bulunan Riskli ve Rezerv Alanlar ile hızlı tarama sonucu kendi kendine çökme ihtimali tespit edilen 1556 binada yaşayan ve kira yardımından faydalanmak isteyen İstanbullular, riskli yapı tespitinin ardından tahliye ve yıkım işlemlerini tamamlayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ilçe belediyesi üzerinden kira yardımına onay vermesi ile İBB kira yardımına başlayacak. (TY)