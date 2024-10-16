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Yayın Tarihi: 16 Ekim 2024 17:30
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2024 17:33
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İBB Kadın Futbol Turnuvası başlıyor

İlk maç eşleşmesi kura çekimi ile belirlenecek turnuvada tek maç usulü eleme yöntemi uygulanacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir kadın futbolcu topa şut çekmek üzere. Sporcu, kırmızı bir forma ve beyaz şort giymiş, ayağında pembe kramponlar var. Kadın futbolcu, sağ ayağıyla topa vurmak için geri çekilmiş, sol ayağı ise yerden hafifçe kalkmış. Kolları dengede durabilmek için açık, bakışları topa odaklanmış. Zemin yeşil çim, arka plan ise tamamen beyaz ve boş. Fotoğraf, futbolcunun dinamik hareketini ve şut anındaki odaklanmasını gösteriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kadın Futbol Turnuvası başlıyor. İBB Florya Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşecek turnuvanın ilk karşılaşması 17 Ekim’de oynanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “Takımını kur, turnuvada yerini al” mottosuyla planladığı Kadın Futbol Turnuvası’nın ilk maçı 17 Ekim’de gerçekleşecek.

İlk maç eşleşmesi kura çekimi ile belirlenecek turnuvada tek maç usulü eleme yöntemi uygulanacak.

Maçlar İBB Florya Sosyal Tesisleri’nde yapılacak

İBB Kadın Futbol Turnuvası, 6 oyuncu 1 kaleciden oluşacak 7 kişilik takımlar veya 5 oyuncu 1 kaleciden oluşacak 6 kişilik takımlar ile gerçekleştirilecek. Her takımın en az 2 yedek oyuncusu olacak. Turnuvaya 18-50 yaş aralığındaki kadınlar yer alacak. Maçlar İBB Florya Sosyal Tesisleri’nde yapılacak.

Turnuva maçlarının 30 dakikadan oluşan iki devreden 1 saat sürecek. Devreler arasında 15 dakika mola verilecek.

Turnuva Takvimi

17 Ekim (Perşembe):

1.Maç

2. Maç

24 Ekim (Perşembe):

Üçüncülük Karşılaşması

Final Maçı ve Ödül Töreni

Turnuva sonucunda ilk üçe giren takımların oyuncuları madalya verilecek, şampiyon olan takım ise kupanın sahibi olacak. Ödüller final müsabakası sonunda düzenlenecek kupa töreninde takdim edilecek.

(EMK)

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İstanbul
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