İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak dahil dört kişi gözaltında

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ile CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi’nde görevli Bekir Ö., iş insanı İbrahim A. ve şoför Hakan K. gözaltına alındı.

Albayrak, 2017-2019 yılları arasında CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı olarak görev yapmış, 2019 yerel seçimlerinde CHP’nin Bayrampaşa Belediye Başkan adayı olmuş ancak kazanamamıştı. 24 Eylül 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı olarak atanmıştı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bayrampaşa Belediyesi’ndeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik “zimmet”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ile “ihaleye fesat karıştırmak” iddiasıyla başlattığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan Bayrampaşa Belediyesi’nde görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahıslara yönelik; zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu, delilleriyle birlikte tespit edilen 4 şüpheli hakkında, 26/09/2025 tarihinde eşzamanlı olarak yakalama ve gözaltı işlemi ile konut ve iş yeriyle ilgili arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan 4 şüphelinin kolluk biriminde işlemleri devam etmektedir.”

Bayrampaşa Belediyesi soruşturması CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” iddiasıyla 13 Eylül’de soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen 45 kişiden, Belediye Başkanı Hasan Mutlu dâhil 26’sı 16 Eylül’de tutuklandı. 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı, 17 Eylül’de Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. AKP, “toplantıya aynı zamanda aday olan birinci başkanvekilinin başkanlık ettiği, üçüncü ve dördüncü turda lehine kullanılan oyun haksız şekilde geçersiz sayıldığı” gerekçeleriyle seçimin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı. 10 Ekim’de kararını açıklayan İstanbul 8. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi. CHP karara itiraz etti. 22 Ekim’de ise İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, karara yapılan itirazın reddine hükmetti. İstanbul Valiliği de bu kararın ardından yeni belediye başkanvekilliği seçiminin 26 Ekim’de yapılacağını duyurdu. 26 Ekim’de Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde yapılan seçimi, dördüncü tur oylamada AKP’nin adayı İbrahim Akın kazandı.

(VC)