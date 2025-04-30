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Yayın Tarihi: 30 Nisan 2025 16:42
 ~ Son Güncelleme: 30 Nisan 2025 17:09
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İBB iştiraklerine 'ihale' soruşturmasında AKP dönemi incelenmeyecek

Başsavcılık, İBB iştirak şirketleri İSFALT ve KİPTAŞ'ın 31 Mart 2019 tarihinden bugüne gerçekleştirdiği ihale bilgilerini istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İBB iştiraklerine 'ihale' soruşturmasında AKP dönemi incelenmeyecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketleri İSFALT ve KİPTAŞ'a yazı göndererek, 31 Mart 2019 tarihinden bugüne kadar gerçekleştirilen tüm ihale ve projelere ait bilgi ve belgeleri talep etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, İBB'nin iki iştirağına gelen yazıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Günaydın, savcılığın başlangıç noktası olarak seçtiği tarihe dikkat çekerek, "31 Mart 2019’da ne oldu? Neden bu tarihi milat alıp da öncesine bakmıyorsunuz?" sorularını yöneltti. Ayrıca, bu durumun yürütülen soruşturmanın siyasi içeriği ve amacını ortaya koyduğunu savundu.

"AKP dönemi incelenmiyor"

Gökhan Günaydın paylaşımında, İçişleri Bakanlığı tarafından İBB'de yürütülen denetimlerde de benzer bir tutum sergilendiğini belirterek, İBB'den 14 şirketin ihale evraklarının istendiğini, ancak bu şirketlerin AKP döneminde de ihale aldığının anlaşılması üzerine müfettişlerin hızlıca yeni bir yazı göndererek yalnızca 2019 sonrası dosyaları inceleyeceklerini bildirdiklerini ifade etti.

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Günaydın, bu yaklaşımı eleştirerek, "Artık çaldıkları minareye kılıf uydurmaya bile çalışmıyorlar. Ardından hukuk, adalet, bağımsız yargı gibi sözcükleri cümle içinde kullanarak hık bık edenler var" sözleriyle tepki gösterdi.

Adli işlem uyarısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen yazılarda, şirketlerden ihale kayıt numarası, ihale bedeli, yüklenici firma bilgileri ve varsa taşeronların bilgilerinin de yer aldığı belgelerin en geç 7 Nisan 2025 tarihine kadar belirlenen bir polis memuruna teslim edilmesi istendi. Yazıda ayrıca, istenen belgelerin hazırlanmasında gerekli özenin gösterilmemesi durumunda ilgililer hakkında adli işlem başlatılacağı uyarısı yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun İBB'ye gönderdiği yazılar şöyle:

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
İBB CHP Gökhan Günaydın
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