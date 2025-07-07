İBB İSPER Emekçileri’nden ‘TİS’ tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Personel Yönetim Anonim Şirketi (İSPER AŞ) bünyesinde çalışan işçiler, şirket ile Türk-İş’e bağlı Tez-Koop-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine tepki gösterdi.

‘İBB İSPER Emekçileri” imzalı açıklamada, altı aydır süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ardından sendika ile şirket arasında, “işçilerin rızası olmadan, baskın bir toplantıyla” sözleşmenin imzalandığı belirtildi.

Şirketin internet sitesinde yer alan ‘Hakkımızda’ bölümünden: “İSPER, ‘İstihdam ve İşgücü Yönetiminde Doğru Çözümler’ iddiası ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve iştiraklerine, saha çalışmalarında görev yapan 22 bini aşan çalışan ile nitelikli işgücü desteği sağlamaktadır.”

“Makas daha da açıldı”

Tez-Koop-İş İstanbul 3 No’lu Şube ile İSPER AŞ yönetimi arasında 25 Haziran’da varılan anlaşmaya dikkat çeken İBB İSPER Emekçileri, şu ifadeleri kullandı:

“İmzalanan sözleşme, bizler için ‘emeğimizin ve meslek onurumuzun hiçe sayıldığını’ tescillemenin ötesinde bir anlam ifade etmemektedir. Bu sözleşmeyle üç yıldır mücadelesini verdiğimiz “eşit işe eşit ücret” talebimiz bir kez daha rafa kaldırılmış; İBB bünyesinde aynı işi yapan meslektaşlarımızın ücret farkları arasındaki makas daha da açılmıştır.

“Eşit işe eşit ücret” talebi

İBB İSPER Emekçileri, “Peki, eşit işe eşit ücret talebinden neyi kastediyoruz?” sorusunu, aynı işi yapan ancak ayrı iştiraklerde çalışanların günlük ücretleri üzerinden kıyasladı:

“Ocak 2025 itibarıyla;

İSPER çalışanı Tez-Koop-İş üyesi bir teknikerin günlük brüt ücreti 2.000 TL iken, aynı işi yapan bir başka iştirakteki teknikerin günlük ücreti 2.251 TL’dir.

İSPER çalışanı Tez-Koop-İş üyesi bir mimarın günlük brüt ücreti 2.280 TL iken, aynı işi yapan bir başka iştirakteki mimar 2.813 TL, yine İSPER’de başka bir sendikaya üye mimar ise yaklaşık 3.450 TL ücret almaktadır.

İSPER’de çalışan Tez-Koop-İş üyesi bir mühendis 2.280 TL ücretle çalışırken, diğer iştiraklerdeki mühendislerin ücreti 2.813 TL, başka sendikaya bağlı İSPER’li mühendislerin ücreti ise yaklaşık 2.700 TL’dir.

İSPER’li arkeologların günlük brüt ücreti 2.172 TL iken, aynı işi yapan diğer iştirakteki arkeolog 2.813 TL almaktadır.”

Açıklamada, “Aynı unvana, benzer sorumluluklara ve eşit yetkinliklere sahip çalışanlar arasında bu derece yüksek ücret farklarını artık sineye çekmek istemiyoruz,” denildi.

“Sözleşme işçi lehine revize edilmeli”

“Bu sözleşme, bizim için yok hükmündedir. Bizler, hak ettiğimiz ücretlerle birlikte mesleki itibarımızı da geri istiyoruz” diyerek işverene ve sendikaya itiraz eden İBB İSPER Emekçileri, şu talepleri sıraladı:

Bu sözleşme işçi lehine revize edilmelidir.

Bunun için derhal katılımcı ve şeffaf bir buluşma zemininde yeniden bir araya gelinmelidir.

Eşit işe eşit ücret ilkesini esas alan adil bir ücret tablosu oluşturulmalıdır.

(VC)